AK Partili isimden emekli maaşı açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli maaşlarıyla ilgili, "Türkiye bu yaşamış olduğu enflasyonist baskıyı ve ekonomik birtakım dalgalanmaların olumsuz yansımalarını orta vadeli programla aşacaktır. Başta emeklilerimiz olmak üzere toplumumuzun bütün kesimlerine de bu konuda yakın zaman dilimi içinde olumlu dokunuşlarda bulunacağız. 2024'e alım gücü daha da artırmış olarak girmiş olacağız. Geçmişte yaptıklarımız gelecekte yaptıklarımızın teminatıdır" ifadelerini kullandı.

"2023 Şehir Buluşmaları" toplantısına katılmak üzere Bitlis'e gelen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İl Başkanlığında, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve partililerle bir araya geldi. Akbaşoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, partinin bütün kademeleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek Bitlis'in geleceği için istişarelerde bulunacaklarını söyledi. Buradaki istişareleri ve karşılıklı bilgi paylaşımlarının neticelerini birlikte değerlendireceklerini belirten Akbaşoğlu, "Bir plan ve program dahilinde başta 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin olmak üzere 2028 yılı sonuna kadar, Cumhurbaşkanımız ve kabine üyeleriyle eser ve hizmet siyasetine durmak yok yola devam diyerek yola devam edeceğiz. Bitlis'imizde 13 belediyede şampiyon olmak istiyoruz. 81 vilayette 85 milyon insanımızın tamamının duasını alacak eser ve hizmet siyasetiyle 31 Mart 2024'te bütün illerde teşkilatlarımız marifetiyle vatandaşlarımızla bir arada olacağız ve en güzel neticeleri beraber alacağız." dedi

"BAŞTA EMEKLİLERİMİZ OLMAK ÜZERE TOPLUMUMUZUN BÜTÜN KESİMLERİNE DE BU KONUDA YAKIN ZAMAN DİLİMİ İÇİNDE OLUMLU DOKUNUŞLARDA BULUNACAĞIZ"

İki yıl mücadele edilen pandeminin özellikle gıda ve enerji tedarik zincirlerinde sıkıntılara yol açtığını, Türkiye'nin de bundan etkilendiğini belirten Akbaşoğlu, "Özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle tahıl koridorlarında yaşanan tıkanıklık Türkiye ve dünyada dalgalanmalara vesile oldu ancak Türkiye dış politikada öyle bir denge gözetti ki hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşebilen bir ülke olarak, bütün insanlığın açlıktan inim inim inlemesinin önüne geçecek tahıl koridoru krizini aşan bir politika izledi. Türkiye bu yaşamış olduğu enflasyonist baskıyı ve ekonomik birtakım dalgalanmaların olumsuz yansımalarını orta vadeli programla aşacaktır. Başta emeklilerimiz olmak üzere toplumumuzun bütün kesimlerine de bu konuda yakın zaman dilimi içinde olumlu dokunuşlarda bulunacağız. 2024'e alım gücü daha da artırmış olarak girmiş olacağız. Geçmişte yaptıklarımız gelecekte yaptıklarımızın teminatıdır." diyerek sözlerini sürdürdü.

"BU ÇİFTÇİMİZE, İŞÇİMİZE VE EMEKLİMİZE REFAH ARTIŞI OLARAK YANSIYACAK"

"Enerjide milli bağımsızlığımızı temin edecek noktaya doğru ilerliyoruz. Cari açığımızın en önemli sebebi tamamen dışarıya bağlı olduğumuz doğal gaz ve petroldür." diyen Akbaşoğlu, konuşmasını "Karadeniz'de bulduğumuz 710 milyar metreküp gazın Bitlis dahil olmak üzere 81 ilimize intikali ve bağlanması, Kato ve Cudi'de bulduğumuz kalitesi ve gravitesi yüksek 100 bin varili aşan günlük kapasiteli petrol. Bunların bir an evvel sisteme entegresiyle bütün vilayetlerimizde kendi doğal gaz ve petrolümüzün kullanılmasıyla milyarlarca liramız dışarıya gitmeyecek, cebimizde kalacak. Bu çiftçimize, işçimize ve emeklimize refah artışı olarak yansıyacak. Bunun için orta vadeli programın sonunda tek rakamlı enflasyonu ve kişi başına 14-15 bin dolar gelir seviyesini hep birlikte kenetlenerek, durmadan ve yorulmadan çalışarak gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar bütün krizlerin nasıl üstesinden geldiysek Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunun da üstesinden geleceğiz. Büyük Türkiye ile yepyeni adil ve merhametli küresel düzenin kurulmasına öncülük edeceğiz." diyerek tamamladı.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ile AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi'nin de birer konuşma yapmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.