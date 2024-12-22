AK Parti'nin en düşük emekli maaşı zammı belli oldu

2024'ün son günlerinde Türkiye'de 7'den 77'ye herkes yeni yıl zamlarını tartışmaya devam ediyor. AK Parti'ye yakın kaynaklar iktidarın asgari ücret ve en düşük emekli maaşı tahminlerini açıkladı...

Bu hafta netleşmesi beklenen 2025 asgari ücret rakamının yanı sıra bu yıl 700 lira olan asgari ücret işveren desteğinin de artacağı belirtildi. Öte yandan asgari ücretinde 22 bin lira ila 24 bin lira olması bekleniyor.

Asgari ücrete devlet tarafından 2024 yılı için verilen desteğin süresi ay sonunda bitiyor. Bu sebeple, yeni asgari ücret rakamı belirlendikten sonra destek miktarında artış yapılacak ve bu konuyla ilgili bir yasa çıkarılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen hafta bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada 2024 yılının ilk dokuz ayında 1,5 milyon iş yerine 38 milyar lira asgari ücret desteği verildiğini söylemişti. Bu rakamın yıl sonuna kadar 50 milyar lirayı geçmesi bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti kulislerinde ayrıca en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı yönünde tahminler de yapılıyor. En düşük emekli aylığındaki artış oranında asgari ücrete yapılacak artışın etkili olacağını belirten AK Parti kaynakları, en düşük emekli aylığının 14 bin 200 liraya yükseltilebileceği tahminini yaptı.

AK Parti kaynakları "Asgari ücrete yapılacak zam ve 3 Ocak’ta emeklilerinin zam oranı belli olduktan sonra en düşük emekli aylığında da yeni bir rakam belirlenecek. Mevcut bütçe imkânları dikkate alındığında, en düşük emekli aylığının 13 bin 500 -14 bin 200 lira arasında bir rakam olabileceğini tahmin ediyoruz. Kaç kişi etkilenecek, bütçeye maliyeti nedir? Bu çalışmalar yılbaşından sonra yapılacak" dedi.

Emeklinin zam talebi belli oldu... Hangi partinin seçmeni ne kadar zam istedi ?

Öte yandan Metropoll Araştırma’nın Kasım 2024 verileri dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Metropoll Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı" anketinde vatandaşlara "2025 yılında en düşük emekli aylığı ne kadar olmalı?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların büyük çoğunluğu, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini ifade etti.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 46,4’ü en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerektiğini savundu.

20.000 TL maaş talep edenlerin oranı: %37,1

17.000 TL diyenlerin oranı: %6,1

15.000 TL seviyesini yeterli bulanların oranı ise sadece %4,2 oldu.

Öte yandan, katılımcıların %6,2’si soruya yanıt vermedi veya fikir belirtmedi.

Hangi partinin seçmeni ne kadar zam istiyor ?

14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verilen partilere göre sonuçlar dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

AK Parti seçmeninin %36,6’sı, en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerektiğini belirtti.

CHP seçmeninde bu oran %56,9 gibi yüksek bir seviyeye ulaştı.

MHP seçmeninin %40,2’si, İYİ Parti seçmeninin ise %53,8’i aynı talebi dile getirdi.

Öte yandan, DEM Parti seçmeninin %41,3’ü asgari ücret talep ederken, diğer partilere oy veren seçmenlerin %52,3’ü de aynı görüşte birleşti.

Metropoll Araştırma’nın sahibi Prof. Dr. Özer Sencar, anketi sosyal medya hesabından paylaşarak, “En düşük emekli maaşının belirleneceği günlerdeyiz. Halkımızın bu konudaki görüşlerini sorduk. Sonuçları aşağıda,” ifadelerini kullandı.