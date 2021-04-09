Akaryakıtta tavan fiyatlara zam geldi

EPDK, 17 Mart’ta başlayan tavan fiyat uygulaması kapsamında akaryakıt fiyatlarını bugünden geçerli olmak üzere yeniden belirledi. Akaryakıt, bazı illerde 2 kuruş, bazılarında 1 kuruş zamlandı. Bazı illerde de pompa satış fiyatı sabit tutuldu.

Tavan fiyat uygulamasının geçerli olduğu akaryakıt sektöründe benzin ve motorin fiyatları, bazı illerde 3 kuruşa kadar artırılırken bazı illerde ise sabit bırakıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) internet sitesinden yayımlanana yeni fiyat listesine göre, bazı illerde benzinin litre fiyatına 3 kuruşa kadar zam gelirken bazı illerde ise değişiklik yapılmadı. Aynı şekilde motorinin litre fiyatına gelen zam da bazı illerde 3 kuruşu buldu.

18 Mart’ta İstanbul Anadolu yakasında benzinin litresi için belirlene 7.08 TL’lik fiyat bugünden itibaren 7.09 TL’ye çıktı. Motorinin litre fiyatı ise 6.44 TL’den 6.45 TL’ye çıktı. Avrupa yakasında ise benzin ve motorin fiyatları değişmedi.

ANKARA'DA 2 KURUŞ ZAM

İzmir’de benzin ve motorin fiyatlarında bir değişiklik olmadı. Benzinin litresi 18 Mart’ta açıklandığı gibi 7.16 TL’den satılırken, motorinin litresi de 6.52 TL’den satılıyor.

Ankara’da ise benzin ve motorinin litresine 2 kuruş zam yapıldı. Benzin fiyatları Ankara’da 7.13 TL’den 7.15 TL’ye, motorin fiyatları ise 6.49 TL’den 6.51 TL’ye çıkarıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),17 Mart'ta akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçmişti. Bu çerçevede EPDK benzin ve motorinin hangi ilde ne kadara satıldığını internet sitesi üzerinden açıklamıştı.

81 ilin bugünden itibaren geçerli olan güncel fiyat listesine buradan ulaşabilirsiniz.