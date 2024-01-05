  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Alkol ve sigaraya yeni zam

Alkol ve sigaraya yeni zam

Alkol ve sigaraya yeni zam
Güncelleme:

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Mey grubu alkol fiyatlarına yüzde 35 zam geldiğini duyurdu. Ayrıca bir sigara grubu daha zamlı fiyat listesini paylaştı.

Yeni yılla birlikte alkol ve sigara fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. 

Mey alkol grubuna zam geldiğini belirten Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yüzde 35 artış gerçekleştiğini açıkladı.

35'lik rakı fiyatı 429 TL'ye, 50'lik rakı fiyatı 579 TL'ye, 70'lik rakı fiyatı 769 TL'ye ve 100'lük rakı fiyatı 1.000 TL'ye yükseldi. 

SİGARAYA DA ZAM

Dündar, bir sigara grubunun daha zamlı fiyat listesini açıkladığını duyurdu. 

Buna göre, TT grubunun en pahalı sigarası 56 TL, en ucuzu ise 45 lira olarak belirlendi.

Zamlı fiyatlar 6 Ocak Cumartesi günü itibariyle geçerli olacak. 

 

 

Etiketler alkol mey grubu alkol fiyatları zam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İçinde öğrencilerin olduğu servisi kaçıran şüpheli Beştepe'de yakalandı İçinde öğrencilerin olduğu servisi kaçıran şüpheli Beştepe'de yakalandı Kırmızı bültenlİ fuhuş patroniçesi Türkiye'de yakalandı Kırmızı bültenlİ fuhuş patroniçesi Türkiye'de yakalandı Yerel seçimler öncesi bir erken emeklilik düzenlemesi daha mı ? Yerel seçimler öncesi bir erken emeklilik düzenlemesi daha mı ? İstanbul buz kesecek! Kar yağışı beklenen günler tek tek açıklandı İstanbul buz kesecek! Kar yağışı beklenen günler tek tek açıklandı Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor Fatih Portakal, AK Parti'nin adaylarını açıkladı: ''Emir demiri keser!'' Fatih Portakal, AK Parti'nin adaylarını açıkladı: ''Emir demiri keser!'' Nilperi Şahinkaya'da +18'lik itiraf: ''Yatakta kelepçeye hayır demem'' Nilperi Şahinkaya'da +18'lik itiraf: ''Yatakta kelepçeye hayır demem'' Emekliye ek zam mı geliyor? Erdoğan tek laf etmedi Emekliye ek zam mı geliyor? Erdoğan tek laf etmedi Aşka Düşman dizisi nerede çekiliyor? Koy sahnesini izleyen Google'a koştu Aşka Düşman dizisi nerede çekiliyor? Koy sahnesini izleyen Google'a koştu Aile boyu vahşi cinayet kamerada! Baba ve kızı böyle katlettiler Aile boyu vahşi cinayet kamerada! Baba ve kızı böyle katlettiler