Alkol ve sigaraya yeni zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Mey grubu alkol fiyatlarına yüzde 35 zam geldiğini duyurdu. Ayrıca bir sigara grubu daha zamlı fiyat listesini paylaştı.

Yeni yılla birlikte alkol ve sigara fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor.

Mey alkol grubuna zam geldiğini belirten Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yüzde 35 artış gerçekleştiğini açıkladı.

35'lik rakı fiyatı 429 TL'ye, 50'lik rakı fiyatı 579 TL'ye, 70'lik rakı fiyatı 769 TL'ye ve 100'lük rakı fiyatı 1.000 TL'ye yükseldi.

SİGARAYA DA ZAM

Dündar, bir sigara grubunun daha zamlı fiyat listesini açıkladığını duyurdu.

Buna göre, TT grubunun en pahalı sigarası 56 TL, en ucuzu ise 45 lira olarak belirlendi.



Zamlı fiyatlar 6 Ocak Cumartesi günü itibariyle geçerli olacak.