Alman devinden Türkiye'ye 600 milyon liralık yatırım

25 ülkede faaliyet gösteren Almanya merkezli bağlantı elemanları ve endüstriyel işleme sistemleri üreticisi Böllhoff, İzmir'de fabrika kuracak.

Alman bağlantı elemanları ve endüstriyel işleme sistemleri üreticisi Böllhoff'un, İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) fabrika yatırımına başladığı bildirildi.

600 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

İZBAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 25 ülkede 14 üretim tesisi ile faaliyetlerini sürdüren şirketin İZBAŞ'ta kurulum çalışmalarına başladığı fabrika, 600 milyon liraya mal olacak ve gelecek yıl haziran ayında devreye alınacak.

PEK ÇOK SEKTÖRE ÖZEL ÜRETİMLER YAPILACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZBAŞ Genel Müdürü Gürsel Bahçıvancılar, fabrikada rüzgar enerjisinden otomotive, havacılıktan beyaz eşyaya kadar pek çok sektöre özel üretimler yapılacağını, katma değeri yüksek bu yatırımı Türk ekonomisine ve İZBAŞ'a kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

"DOLULUK ORANIMIZ YÜZDE 90 SEVİYESİNE YAKLAŞMIŞ DURUMDA"

İZBAŞ'ın, yenilenebilir enerji sektörüne ekipman üretimi yapan şirketler başta olmak üzere her sektörden pek çok yerli ve yabancı sermayeli şirketin radarında olduğunu kaydeden Bahçıvancılar, şu bilgileri verdi; "Bölgemizdeki doluluk oranımız yüzde 90 seviyesine yaklaşmış durumda. Bize başvuran firmalara yer tahsisi yapmakta zorlanıyoruz ve seçici davranıyoruz. 'İkinci İZBAŞ' ve genişleme sahamız olarak gördüğümüz Menemen Serbest Bölgesi arazisiyle büyümemizi gerçekleştirdiğimizde, en geç bir yıl içinde altyapı çalışmalarını tamamlayarak yer tahsislerini yapabileceğimizi düşünüyoruz.

"SÜRECİN OLUMLU OLARAK TAMAMLANMASINI BEKLEMEKTEYİZ"

Gerek bize yatırım için başvuran gerekse mevcutta üretimlerini İZBAŞ'ta sürdüren ve yeni yatırımlarını genişleme sahasında yapmayı planlayan şirketler, sürecin netleşmesini bekliyor ve herhangi bir hukuki pürüz yaşamadan gönül rahatlığı ile yatırım planlarını uygulamak istiyorlar. Bizler de tüm paydaşlarımızla birlikte sürecin olumlu olarak tamamlanmasını beklemekteyiz."

AA