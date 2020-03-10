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  3. 10 Mart 2020 21:23

Alser Holding yayıncılık alanına yatırım yapmaya hazırlanıyor

Alser Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Serim ülkemizin eşsiz kültürünün nadide eserlerini, prestij kitapları ve önemli dünya sanatçılarından değerli eserleri bir araya getirebilmek üzere Türkiye’de yayıncılık sektörüne adım atmaya karar verdiklerini açıkladı.

Alser Holding yayıncılık alanına yatırım yapmaya hazırlanıyor
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Alser Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Serim, “Bir ülkede kültürel sermayeyi oluşturan mühim girdilerinin başında elbette yayıncılık sektörü vardır. Temellerini yaklaşık 1 yıl önce attığımız bu yeni proje ile prestij kitap, tıpkı basım ve özel eser basımında dünya lideri olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Alser Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Serim, “Bir kültür aktivisti ve iş adamı olarak, özel sektörün yalnızca kar amacı güden dev oluşumlar olmadığını, ülkenin toplumsal ve kültürel sorumluluğunun farkındalığıyla kültüre ve eğitime yapılacak yatırımların öneminin bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda yayıncılık ve basım sektörü en önemli en etkili alandır.  Konuyla alakalı satın alma üzerinde çeşitli yayınevlerine yönelik durum tespit süreçlerini yönetmekle birlikte kendi bünyemizde böyle bir oluşumun yapılandırılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuyoruz.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin ve dünyanın değerli yazar ve sanatçılarını yayınevimizin çatısı altında toplayarak ülkemizin engin tarihi geçmişi ve çok özel coğrafyasının inceliklerini yansıtan eserleri okuyucusuyla buluşturuyoruz”

Son yıllarda kitap üretiminde yaşanan düşüşleri de hatırlatan Ali Serim, “2019 yılında kültürel anlamda hazırlanan, araştırma inceleme ve sanatsal basılı eserlerin üretiminde %7,3’lük bir düşüş meydana gelmiştir.  Kişi başına düşen kitap sayısında da benzer bir düşüşü görmek mümkün. Bunun yanı sıra dünyayı vuran Covid 19 Corona Virüsü, Çin’e alternatif matbaa ve basım merkezlerine ne kadar ihtiyaç olduğunu da göstermiştir. Alser Holding olarak, Türkiye’nin değerli tarihine basılı eserlerle destek olacak, uluslararası alanda milli değerlerimizin tanıtılmasını sağlamanın yanı sıra ülke bazında daha ulaşılır kültürel kaynaklar yaratılmasına katkı sağlamak amacıyla yayıncılık alanına yapılacak yatırımların oldukça önemli olduğuna inanıyoruz.” dedi

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ali serim
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