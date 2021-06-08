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Altın fiyatları için kritik veriye geri sayım

Altın fiyatları için kritik veriye geri sayım

Küresel piyasalar ABD ekonomisindeki enflasyon verisinin ne olacağı konusunda beklemeye geçerken ons altın fiyatları da beklentiler dahilinde fiyatlanmaya başladı.

ABD'de açıklanacak olan enflasyon oranı küresel ekonomilerin yön bulmasında önemli rol oynuyor.

Dev ABD ekonomisindeki enflasyonda oluşan yükseliş beklentisi piyasaları hareketlendiriyor.

Analistler enflasyonda yükseliş bekliyor ve verinin açıklanmasının ardından altın fiyatları üzerinde karışık etki görülebileceğini belirtiyorlar.

Enflasyonun yüksek gelmesi halinde altına yatırımın artacağı beklentisi varken bir yandan da Fed'in tahvil alımını azaltmayı tartışacak olması farklı dinamikleri tetikleyebileceğine değinen analistler karışık seyre karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Altın 1.900 dolar seviyesinde denge bulmaya çalışsa da sert satış dalgaları etkisini sürdürüyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 1.900 dolar seviyesinin hafif üzerini test ettikten sonra yine düşüş yaşadı.

Ons altın 1.894 dolardan fiyatlanırken, gram altın 520/525, çeyrek altın 844/862, Cumhuriyet altını ise 3.475/3.511 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

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