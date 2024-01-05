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Ankara'da Halk Ekmek fiyatına zam!

Ankara'da Halk Ekmek fiyatına zam!
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Ankara'da ekmek fiyatının 8 liraya çıkarılmasının ardından Halk Ekmek fiyatına da zam geldi.

Ankara'da 210 gram ekmeğin fiyatının 1 Ocak'tan itibaren 8 liraya çıkarılmasının ardından Halk Ekmek de, 5 liradan satılan 250 gramlık ekmeğin fiyatını bugünden itibaren 6,5 liraya yükseltti.

Ankara Halk Ekmek'ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek fabrikasında üretilen 250 gramlık normal ekmek ile vatandaşlarımızın bütçesine büyük katkı sağlamaktadır. Maliyetlerdeki yüksek artış nedeniyle piyasada satılan 210 gram normal ekmeğin fiyatı 8 TL'ye yükseltilmiştir. Bu artış nedeniyle Halk Ekmek'te fiyat artışı zorunlu hale gelmiştir. Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram normal ekmeğin perakende satış fiyatı 5 Ocak Cuma günü itibariyle kâr elde etmeksizin 6.5 TL olarak belirlenmiştir."

 

 

 

 

Etiketler ankara halk ekmek zam halk ekmek fiyatı
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