Ara zam bekleyen emeklilere kötü haber

Yılbaşından önce zam bekleyen milyonlarca emekli yine hayal kırıklığına uğrayacak. ''Meclis açılır açılmaz maaşlara düzenleme yapılacak'' diyerek beklenti oluşturan iktidar şimdi de zam için yılbaşını işaret ediyor.

Ara zam bekleyen emekliler yine hayal kırıklığına uğrayacak.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, asgari ücret ve açlık sınırının altında aylık alan emekliyi “Ekimde Meclis açılır açılmaz düzenleme yapılacak” sözleriyle büyük beklentiye sokan iktidar, şimdi yılbaşını işaret ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerle ilgili çalışma yaptıklarını, konunun Meclis açıldığında gündeme geleceğini söylerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün “Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız” dedi.

İktidar, temmuzda emeklilerden sadece kök aylıklılara yüzde 25 zam yaptı. Kök aylığı düşük olan emekliler zamdan yararlanamadı.

Cumhuriyet