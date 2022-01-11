Araç sahiplerine kötü haber: LPG otogaza zam geldi

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaza 29 kuruş zam geldi.

Çok sayıda araç sahibini yakından ilgilendiren zam haberinin detayları EPGİS tarafından açıklandı. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre otogaz zammı 29 kuruş olarak gerçekleşti ve pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Otogaz zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı da merak ediliyor. Otogaz zammı 12 Ocak 2022 itibarıyla geçerli olacak.

İşte EPGİS'ten yapılan açıklama:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı. 12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 29 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.