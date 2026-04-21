  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Arçelik'ten dev satış hamlesi: Tüm hisselerini ve tesislerini devrediyor!

Güncelleme:

Türkiye’nin beyaz eşya devi Arçelik, Hitachi ile olan ortaklığında yol ayrımına geldi. KAP’a yapılan bildirimle Arçelik Hitachi’deki %60 hissesini 261 milyon dolara devredeceğini açıklayan şirket; Çin ve Tayland’daki dev üretim tesislerini de Japon ortağına bırakıyor.

Türkiye’nin beyaz eşya sektöründeki gururu Arçelik, küresel pazardaki en önemli ortaklıklarından biri olan Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. bünyesindeki %60 hissesini devretmek için resmi imzayı attı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen bu anlaşma, sadece bir hisse satışı değil, aynı zamanda Asya’daki üretim gücünün el değiştirmesi anlamına geliyor.

Satışın bedeli 261 milyon Dolar

Milyonlarca dolarlık bu dev anlaşmanın finansal tablosu oldukça dikkat çekici. İmzalanan sözleşmeye göre ödeme planı şu şekilde işleyecek:

Peşin Ödeme: Kapanış aşamasında 205 milyon dolar nakit tahsil edilecek.
Ertelenmiş Ödeme: Takip eden üç yıl içinde toplam 56 milyon dolarlık ek ödeme yapılacak.
Fiyat Düzeltmesi: Devir tarihindeki nakit durumuna göre bu rakamlarda güncelleme yapılabilecek.

Dev tesisler de devrediliyor

Bu satış, Arçelik’in Asya’daki operasyonel yapısında ciddi bir değişikliğe yol açacak. Anlaşma kapsamında sadece hisseler değil; Arçelik Hitachi çatısı altındaki 12 bağlı ortaklık ile birlikte Çin ve Tayland’daki üretim tesisleri ve kritik öneme sahip Ar-Ge merkezleri de Japon ortağa devredilecek.

Satış sürecinin arka planında dev bir perakende zinciri bulunuyor. Hitachi, satın aldığı bu hisseleri Japon perakende devi Nojima Corporation ile kuracağı yeni ortaklık yapısına dahil etmeyi planlıyor. Eğer Nojima ile olan süreç tamamlanamazsa, hisselerin mülkiyeti doğrudan Hitachi’de kalacak.

Resmi onay süreçlerinin başlamasıyla birlikte devir işlemlerinin yaklaşık 12 ay sürmesi bekleniyor. Rekabet otoritelerinden gelecek onayların ardından, mevcut ortaklık anlaşması resmen sona erecek ve taraflar arasındaki tüm hisse opsiyonları iptal edilecek. Arçelik, bu hamleyle sermaye yapısını güçlendirirken, küresel pazardaki varlığını farklı stratejilerle sürdürmeyi hedefliyor.

Etiketler arçelik hitachi hisse satışı beyaz eşya kap bildirimi kap kamuoyunu aydınlatma platformu
