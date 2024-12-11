Aselsan'dan 30,7 milyon dolarlık ihracat
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Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden Aselsan, değeri 30 milyon doları aşan tutarda yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
Aselsan, yeni iş sözleşmelerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. KAP’a gönderilen açıklamada, iş sözleşmelerinin detaylarına da yer verildi.
Birçok farklı teknolojinin ihraç edildiği, karşılığında 30,6 milyon dolar alınacağı kaydedilen açıklamada şunlar aktarıldı:
"ASELSAN, yurt dışı müşterilerinin son kullanımına yönelik dost-düşman tanıma, elektro-optik, uzaktan komutalı stabilize silah ve haberleşme sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 30.668.376,- ABD Doları olan satış sözleşmeleri imzalamıştır."
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