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ATM'lerde tek banknot dönemi başlıyor

ATM'lerde tek banknot dönemi başlıyor
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Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, bankaların ATM'lerden 50 TL'lik banknotları kaldırmaya başladığını açıkladı. Babuşcu, yakında ATM'lerden sadece 200 TL'lik banknot çekilebileceğini söyledi.

Ziraat Bankasının eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, 5-10-20 TL'nin ardından 50 TL banknotların da ATM'lerden kaldırılma sürecinde olduğunu ve yakında ATM'lerde sadece 200 TL’lik banknotların bulunabileceğini öne sürdü.

Babuşcu, bir başka paylaşımında ise yaklaşık 3,5 yıllık süreçte 200 TL'lik banknotun adet olarak payının 4 katına çıkarak yüzde 12'den yüzde 48'e yükseldiğini bildirdi.

 

 

Etiketler atm banka banknot 200 TL
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