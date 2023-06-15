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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde üç temel politika faizini 25 baz puan artırdı.

Banka, faizi geçen yıl temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralıkta 50 baz puan artırmıştı. Bu sene de ocak ve mart aylarında 50'şer, geçen ay ise 25 baz puanlık artırım kararları almıştı.

ORTA VADELİ HEDEF
ECB tarafından bugün yayımlanan karar metninde enflasyonun düşüşte olduğu ancak enflasyon görünümünün uzun süreli çok yüksek olmaya devam ettiği belirtildi. ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonu orta vadeli hedefi olan yüzde 2'ye düşürmekte kararlı olduğu ifade edildi.

Etiketler avrupa banka faiz karar
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