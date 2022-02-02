  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Avrupa'da enflasyon rekoru kırıldı

Avrupa'da enflasyon rekoru kırıldı

Avrupa'da enflasyon rekoru kırıldı

Euro bölgesi enflasyonu Ocak'ta yüzde 5,1 ile beklentilerin üzerinde artarak rekor seviyeye yükseldi.

Euro bölgesi enflasyonu Ocak’ta düşüş beklentilerinin aksine yüzde 5,1 ile yeni rekor seviyesine yükselirken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) fiyat baskılarının zararsız ve geçici olduğu tahminlerine duyulan şüphelere bir yenisini daha ekledi.

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat’ın öncü verilerine göre Euro kullanan 19 ülkenin tüketici fiyatları yıllık bazda Ocak ayında yüzde 5,1 ile beklentilerin üzerinde arttı​​​​​​​. Geçen ay bu veri ​yüzde 5 seviyesinde açıklanmıştı.

TAHMİNLERİN ÇOK ÜSTÜNDE ARTTI

Reuters anketine katılan ekonomistler enflasyonun yüzde 4,4 ​seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

Eurostat’ın verilerine göre, enerji ve gıda fiyatları hariç çekirdek enflasyon yüzde 2,7’den yüzde 2,5’e gerilerken; daha dar kapsamlı olan alkol ve tütün ürünleri hariç enflasyon da yüzde 2,6’dan yüzde 2,3’e geriledi. Ancak her iki veri de beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 

Etiketler avrupa birliği enflasyon ab enflasyonu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kesin buzdolabınızda pek çoğu var! İşte sağlığa en zararlı 10 yiyecek!
Kulisleri sallayan iddia! Sırada 3 Bakan ve Fahrettin Altun mu var ?
Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? İşte o şehirler...
Fatih Altaylı, Davutoğlu'nun yüzüne söyledi: ''Egolusunuz''
''Bahçeli'nin 'titreyip kendine dönmesi' an meselesi''
Motorin, benzin ve LPG'ye ''zaaaaaam'' geldi!
Ünlü şarkıcı eşinden uğradığı şiddeti anlattı
Ebrar Karakurt ile sevgilisi İmge'nin kucak pozu sosyal medyayı salladı
Genç kızın feci sonu! 5. kattan böyle atladı
Fikret Orman'dan, Mahmutyazıcıoğlu cinayeti açıklaması: 'Bir racon mevzusu''