Avrupa'da enflasyon rekoru kırıldı

Euro bölgesi enflasyonu Ocak'ta yüzde 5,1 ile beklentilerin üzerinde artarak rekor seviyeye yükseldi.

Euro bölgesi enflasyonu Ocak’ta düşüş beklentilerinin aksine yüzde 5,1 ile yeni rekor seviyesine yükselirken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) fiyat baskılarının zararsız ve geçici olduğu tahminlerine duyulan şüphelere bir yenisini daha ekledi.

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat’ın öncü verilerine göre Euro kullanan 19 ülkenin tüketici fiyatları yıllık bazda Ocak ayında yüzde 5,1 ile beklentilerin üzerinde arttı​​​​​​​. Geçen ay bu veri ​yüzde 5 seviyesinde açıklanmıştı.

TAHMİNLERİN ÇOK ÜSTÜNDE ARTTI

Reuters anketine katılan ekonomistler enflasyonun yüzde 4,4 ​seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

Eurostat’ın verilerine göre, enerji ve gıda fiyatları hariç çekirdek enflasyon yüzde 2,7’den yüzde 2,5’e gerilerken; daha dar kapsamlı olan alkol ve tütün ürünleri hariç enflasyon da yüzde 2,6’dan yüzde 2,3’e geriledi. Ancak her iki veri de beklentilerin üzerinde gerçekleşti.