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Bağışlar vergiden mi düşülüyor? Gelir İdaresi Başkanlığı örnekle açıkladı

Bağışlar vergiden mi düşülüyor? Gelir İdaresi Başkanlığı örnekle açıkladı
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Depremzedeler için başlatılan bağış kampanyasında toplanan bağış ve yardımların vergiden düşürüldüğü yönünde paylaşımların yapılması üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) açıklama yaptı. GİB, bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğünü bir örnekle açıkladı.

Dün akşam ortak yayın üzerinden televizyon kanallarında deprem bölgesi için 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası kapsamında 115 milyar lirayı aşkın bağış toplandı. Bağış ve yardımların ardından sosyal medyada bahsedilen tutarların vergiden düşüldüğü yönünde paylaşımlar yapılması üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. GİB açıklamasında, "Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir" denildi.

Açıklamada verilen örnekte 100 bin TL kazancı olan bir kurum 20 bin TL AFAD’a bağış yaptığında kazancından 20 bin TL’yi indirecektir. Kalan 80 bin TL üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanan 16 bin TL kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle, 4 bin TL’lik vergiden vazgeçilecek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sosyal medyada, yapılan bağış ve yardımların vergiden düşüldüğü yönünde paylaşımların devam ettiği görülmektedir. Kamuoyunun ve vergi mükelleflerinin doğru bilgilendirilmesi adına konunun yeniden açıklanması gerekli görülmüştür. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları belli şartlarla bağış ve yardımların elde edilen gelirden, kurum açısından kazançtan indirilmesi imkânı vermektedir. Kazançtan indirim ile vergiden indirim tamamen birbirinden farklı kavramlardır. Bağış ve yardımlar gerekli şartları taşıyorsa ilgili yılın vergi matrahının tespitinde gelirden, kurumlar için kazançtan indirilir. Bu indirim sonucu kalan tutar vergiye tabi olur. Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse;100.000TL kazancı olan bir kurum 20.000TL AFAD’a bağış yaptığında kazancından 20.000TL’yi indirecektir. Kalan 80.000TL üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanan 16.000TL kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle, vazgeçilen vergi tutarı 4.000TL’dir."

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Etiketler gelir idaresi başkanlığı bağışlar vergiden mi düşülüyor depremzede bağış kampanyası
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