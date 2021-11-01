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Bakan açıkladı: Destek ödemeleri artırılıyor

Bakan açıkladı: Destek ödemeleri artırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gübre fiyatlarının yükselmesi nedeniyle destek ödemelerinin artırılacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, "Son günlerde maalesef dünya genelinde gübre ve gübre ham madde fiyatları artışa geçti. Bu yıl hasat edilen buğday, arpa, yulaf, çavdar için gübre desteklerini yüzde 25 arttırarak ödeyeceğiz. 2022 üretim yılı için de hububat dahil tüm ürünlerde gübre desteklerini yüzde 100 arttırarak ödeyeceğiz. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretim için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira olarak ödeyeceğiz. Diğer ürünlerde ise gübre desteklerini 2021 yılı üretim yılı için dekara 8 lira, 2022 üretim yılı için dekara 16 lira olarak ödeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Etiketler bekir pakdemirli tarım ve orman bakanlığı gübre desteği destek ödemesi
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