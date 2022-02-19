Bakan Bilgin açıkladı: Migros'a soruşturma başlattık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız.
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