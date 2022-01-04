Bakan Dönmez açıkladı: Maden ihracatında tarihi rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Bu sene Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatını gerçekleştirdik'' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021 Maden İhracatı Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yapıldığı bilgisini verdi. Dönmez, bu rakamın Cumhuriyet tarihi rekoru olduğunu belirtti.

2021 YILI İHRACATI 225.3 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün düzenlenen program ile 2021 yılı Dış Ticaret rakamlarını açıklamıştı. İhracatta tarihi Rekor kırıldığını vurgulayan Erdoğan, 2021 yılı toplam Ihracat rakamını 225 milyar 368 milyon Dolar olarak açıklamıştı.

Erdoğan, “Bu bir rekordur. Dünden bugüne ulaştığımız bir rekordur. Bundan 19 yıl önce 36 milyar dolardan devraldığımız ihracatı 2021 yılında 6 kattan fazla artırarak 225 milyar 368 milyon dolara çıkarmayı başarmaktan sizlerle beraber mutluyuz” ifadelerini kullanırken, dış ticaret hacminin 2021 yılında 496,7 milyar dolara ulaştığını, dış ticaret açığının önceki yıla göre yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolara gerilediğini ve ihracatın ithalatı karşılama oranının 5,8 puan artışla yüzde 83,1’e yükseldiğini duyurmuştu.

DHA