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Bakan Dönmez'den ''müjde'' açıklaması: ''Vatandaşın cebine yansıyacak''

Bakan Dönmez'den ''müjde'' açıklaması: ''Vatandaşın cebine yansıyacak''

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili olarak, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak'' dedi.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Elektriksiz ve doğal gazsız bir hayat düşünmemiz, bunları konuşmamız mümkün değil. Rusya ve Gazprom ile yıl onu bitecek bir sözleşme vardı. O kontratları bir miktar artış ile yenileme söz konusu olacak. Tedarikçiler taahhütlerine uydukları takdirde biz bir sıkıntı yaşamayacağız. Hem Güney Doğu hem de Trakya'da çalışmalarımız devam ediyor. 4-5 yıl önce Türkiye Petrolleri'nin günlük varil seviyesi 40 bin dolayındaydı. Şimdi bunu 60 bin varile çıkardık. Türkali-6 kuyusunda arama çalışmalarımız devam ediyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili, "Doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek, aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek. Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz'de doğalgazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır" demişti.

Erdoğan'dan heyecanlandıran doğal gaz açıklaması: İnşallah müjdeyi vereceğimErdoğan'dan heyecanlandıran doğal gaz açıklaması: İnşallah müjdeyi vereceğimGüncel
Etiketler enerji bakanı fatih dönmez
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