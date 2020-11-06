Bakan Karaismailoğlu GSM şirketi yöneticileriyle buluştu

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Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, GSM operatörü yöneticileriyle dijital dönüşüm odaklı projeleri ele aldıklarını kaydetti.
Karaismailoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"GSM operatörlerimizin yöneticileri ile bir araya geldik. İletişim alanındaki dijital dönüşüm odaklı gelişmeleri yakından takip ediyor, dünyayla eş zamanlı olarak hayata geçiriyoruz."
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