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Bakan Kirişçi duyurdu: Hesaplara yatmaya başlıyor

Bakan Kirişçi duyurdu: Hesaplara yatmaya başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabı üzerinden tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplara bugünden itibaren yatırılmaya başladığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Etiketler tarım bakanlık ödeme
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