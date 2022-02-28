Bakan Mehmet Muş'tan ihracat ve büyüme açıklaması
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dış ticaret ve büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından, "Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9 puan oldu. 2021 yılı büyümemizin yüzde 44,2’si net ihracat katkısıyla gerçekleşti" açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dış ticaret ve büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından, "Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9 puan oldu. 2021 yılı büyümemizin yüzde 44,2’si net ihracat katkısıyla gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.
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