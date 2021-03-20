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Bakan Pekcan duyurdu! Ödemeler başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlara verilen gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin yapıldığını açıkladı. Bakan Pekcan "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Etiketler bakan pekcan duyuru gelir desteği kira ödemeler
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