Bakan Tekin öğretmen mülakatını böyle savundu

Seçimlerden önce AK Parti'nin seçim vaadi olan ancak seçim sonrası uygulanmaya devam eden "öğretmen alımlarında yüz yüze mülakat sistemi" ile ilgili tartışmalarda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "istihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım" dedi.

AK Parti'nin seçim vaadi olan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "kaldıracağız" dediği öğretmen alımlarındaki mülakat sistemi hala devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tartışmalara dikkat çeken bir yanıt verdi.

Her öğretmen alım döneminde "torpil" iddialarının gündeme gelmesine yol açan mülakat sistemini savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım" diyerek mülakat sistemini savundu.

Tekin, "Siz nasıl çocuğunuzu bir okula yazdırırken öğretmeni görüyorsanız ben de size mahçup olmamak için istihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım. Bundan daha doğal bir şey yok ve ben size açık çek veriyorum. Objektiflik için adillik için ne gerekiyorsa bu tedbirleri alalım diyorum." diye konuştu.

‘NEDEN İTİRAZ EDİYOR İNSANLAR ANLAMIYORUM’

Bakan Tekin, öğretmen alımında mülakat sisteminin değişeceğini de söyledi. Yeni sistemi anlatan Tekin, "Aday kimin huzurunda mülakata gireceğini bilmiyor. Jüri üyeleri kimin mülakata gireceğini bilmiyor. Aday cevaplarını sınavın son 5 dakikası kağıda yazıp "Şunları söyledim" diye altına imza atıyor ve kamera kaydı alacağız. Hatta bunun dışında öneriniz varsa objektif olduğuna, adil olduğuna inanıyorsanız getirin onu da uygulayalım. Buna neden itiraz ediyor insanlar anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Adaletsizlik yapmamak üzere kendilerini şartladıklarını söyleyen Tekin, "Neden kul hakkı yiyeyim. Tanımadığım birisi için neden beddua alayım." dedi.