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  3. 12 Kasım 2018 11:46

Bakan Varank yerli otomobil için tarih verdi

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin prototipiin 2019'da üretileceğini açıkladı.

Bakan Varank yerli otomobil için tarih verdi
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 bütçesinin görüşmeleri başladı. Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sunumunda  yerli otomobilin prototipinin 2019 yılında üretileceğini söyledi. 

Varank "Türkiye’nin Otomobili Projesi, Türk sanayisinin dönüşümü ve teknolojik atılımında önemli bir eşik olacak. Amacımız orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimin payını uluslararası pazarlara entegre bir biçimde daha da artırmak" dedi.

UÇTAN UCA YERLİŞLEŞTİRME PROGRAMI İLAN EDİLECEK

Ara malı ithalatını azaltmak üzere Uçtan Uca Yerlileşme Programı'nı ilan edeceklerini kaydeden Varank "Amacımız, orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretim" ifadesini kullandı.

311 Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 1.8 milyon kişinin istihdam edildiğine dikkat çeken Varank "Tüm parsellerde üretime geçilmesiyle birlikte istihdamın 2,5 milyon kişiye ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

sanayi ve teknoloji bakanlığı
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