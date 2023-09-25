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Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesapta

Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesapta
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 728 milyon 74 bin lira avansın bugün pancar üreticilerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan, pancar üreticilerine yapılacak ödemeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Türkşeker aracılığıyla 728 milyon 74 bin lira avans ödemesini bugün pancar üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler hesap ödeme pancar
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