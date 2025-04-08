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Bakanlığın ''fahiş fiyat'' ve ''stokçuluk'' tedbiri 24 saat sürebildi

Bakanlığın ''fahiş fiyat'' ve ''stokçuluk'' tedbiri 24 saat sürebildi
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Ticaret Bakanlığı tarafından fahiş fiyat ve stokçuluk ile mücadele kapsamında 8 Nisan Pazartesi günü başlatılan limon ihracatı yasağını 24 saat sonra sonlandırdı.

Ticaret Bakanlığı, limon ihracatının 8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son dönemde ülkenin belirli bölgelerinde yaşanan soğuk hava ve don vakaları dikkate alınarak, limon ürününde yurt içi arz ve talep dengesinin korunması ve arz güvenliğinin öncelenmesi hedefiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren limon ihracatının durdurulması kararı alındığı belirtilmişti.

Ancak Bakanlığın kararı 24 saatte değişti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün yaptığı açıklamada, "Bu sabah ayağımızın tozuyla Abu Dabi'den döndüğümüz Ankara'da, Ticaret Bakanlığımızda bakan yardımcılarım, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Mersin, Adana ve Antalya illerimizin yanı sıra Erdemli, Silifke, Tarsus, Finike ve Kozan'dan gelen limon üreticilerimiz, çiftçilerimiz, ihracatçılarımız, Ticaret ve Ziraat Odaları Başkanlarımız ile bir araya geldik. Toplantıda limon üreticilerimizin, ihracatçılarımızın talep ve beklentilerini, piyasada arz güvenliği yanında, arz ve talep arasında fiyat dengesinin sağlanması noktasında atılacak adımları ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını ele aldık. Söz konusu toplantıda ayrıca, limonda halkımızın makul fiyatlardan ürüne erişiminin devamlılığı için yeni hasada kadar spekülatif faaliyetlere karşı müsaade edilmeyeceği ve fiyat istikrarının sağlanacağı hususlarında değerli katılımcılarla mutabık kaldık. Bu çerçevede, limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırılmış olup, önümüzdeki süreçte de iç piyasadaki fiyat gelişmeleri kararlılıkla yakından takip edilecek ve denetimlere devam edilecektir. Hükümet olarak, çiftçimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı, esnafımızı ve tüketicilerimizi korumaya ve desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

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Etiketler limon Limon krizi ihracat yasağı ihracat yasak
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