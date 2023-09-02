Benzin ve motorinden sonra LPG'ye de zam geliyor

Akaryakıt fiyatları, benzin ve motorin başta olmak üzere değişmeye devam ederken LPG'ye zam yapılacağı bilgisi geldi.

Son aylarda litresi 40 liralara koşan akaryakıt fiyatları milyonlarca kişinin gündemindeki sıcaklığını koruyor. Benzin ve motorin fiyatları (mazot) için peş peşe yapılan zamların ardından bu kez de LPG fiyatları (otogaz) için tabela değişecek. İşte 2 Eylül 2023 Cumatesi güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

LPG’YE ZAM GELİYOR

LPG'ye 5 Eylül'de uygulanacak şekilde 1 lira 30 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. Böylece otogaz fiyatı ortalama olarak litre başına İstanbul’da 17,59 TL, İzmir’de 17,32 TL ve Ankara’da 17,58 TL’ye yükselecek.

2 EYLÜL 2023 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 36,75 TL

Motorin: 37,89 TL

LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

ANKARA

Benzin: 37,29 TL

Motorin: 38,39 TL

LPG (Otogaz): 16,28 TL

İZMİR

Benzin: 37,35 TL

Motorin: 38,53 TL

LPG (Otogaz): 16,02 TL

LPG FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de LPG ürün fiyatlaması Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor.

EPDK’da yer alan açıklamada LPG fiyatlarının bazı AB ülkelerine göre daha pahalı olmasının sebebinin, diğer petrol ürünlerinde olduğu gibi LPG üzerindeki yüksek vergi yükünden kaynaklandığı belirtiliyor.