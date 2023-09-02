  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Benzin ve motorinden sonra LPG'ye de zam geliyor

Benzin ve motorinden sonra LPG'ye de zam geliyor

Benzin ve motorinden sonra LPG'ye de zam geliyor
Güncelleme:

Akaryakıt fiyatları, benzin ve motorin başta olmak üzere değişmeye devam ederken LPG'ye zam yapılacağı bilgisi geldi.

Son aylarda litresi 40 liralara koşan akaryakıt fiyatları milyonlarca kişinin gündemindeki sıcaklığını koruyor. Benzin ve motorin fiyatları (mazot) için peş peşe yapılan zamların ardından bu kez de LPG fiyatları (otogaz) için tabela değişecek. İşte 2 Eylül 2023 Cumatesi güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

LPG’YE ZAM GELİYOR
LPG'ye 5 Eylül'de uygulanacak şekilde 1 lira 30 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. Böylece otogaz fiyatı ortalama olarak litre başına İstanbul’da 17,59 TL, İzmir’de 17,32 TL ve Ankara’da 17,58 TL’ye yükselecek.

2 EYLÜL 2023 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
Benzin: 36,75 TL
Motorin: 37,89 TL
LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

ANKARA
Benzin: 37,29 TL
Motorin: 38,39 TL
LPG (Otogaz): 16,28 TL

İZMİR
Benzin: 37,35 TL
Motorin: 38,53 TL
LPG (Otogaz): 16,02 TL

 LPG FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye’de LPG ürün fiyatlaması Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor.

 EPDK’da yer alan açıklamada LPG fiyatlarının bazı AB ülkelerine göre daha pahalı olmasının sebebinin, diğer petrol ürünlerinde olduğu gibi LPG üzerindeki yüksek vergi yükünden kaynaklandığı belirtiliyor.

Etiketler lpg zam benzin motorin lpg fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığında yeni dönem resmen başladı: Arabulucuya nasıl başvurulacak?
Bu belirtilere dikkat! ''Aşılardan kaçan'' varyant hızla yayılıyor
Temsilcilerimizin Avrupa grup maçları fikstürü belli oldu
Numan Kurtulmuş: Cumhuriyet tarihinin en büyük destek bulmuş projesi imam hatiplerdir
Veriler açıklandı: İşte İstanbul'da ağustos ayının zam şampiyonu
4 Eylül haftası burç yorumları
Milyonlarca emekliye 3. ikramiye müjdesi: Masadaki rakam 5 bin lira...
Demet Özdemir'in eteğinin fiyatı dudak uçuklattı
Kur Korumalı Mevduat kararı sonrası 8 ay sonra bir ilk!
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Mika Raun'dan sütyensiz poz