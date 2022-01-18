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Binance yetkilileri TBMM'ye geliyor

Binance yetkilileri TBMM'ye geliyor

Kısa bir süre önce kripto para temsilcileriyle Meclis’te toplantı yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, şimdi de dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’ın Türkiye temsilcileri ile görüşecek.

AK Partili milletvekili Mustafa Elitaş’ın dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’ın Türkiye temsilcileri ile görüşeceği öğrenildi.

Perşembe günü Meclis’te yapılacak görüşmede Binance temsilcilerinin, yasal düzenleme konusunda önerilerini sunacağı ve teknik sunum yapacağı öğrenildi.

AK Parti grup başkan vekilleri Elitaş ve Mahir Ünal, ‘kripto para’ düzenlemesiyle ilgili 29 Aralık 2021’de Meclis’te sektör temsilcileri ve uzmanlar ile bir araya gelmişti.

Toplatıya Elitaş ve Ünal’ın yanı sıra, BTK Başkanı Ömer İleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Genel Müdürü Hakan Ertürk, BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Mustafa Cerit, MASAK Başkan Yardımcısı Mahmut Okur, Gelir İdaresi Daire Başkanı Kaan Kasım, Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Emre Karpuz da katılmıştı.

Etiketler binance cz tbmm ak parti mustafa elitaş görüşme kripto token coin btc bitcoin bnb
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