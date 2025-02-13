Bir hazır giyim devi daha iflas bayrağını astı!

Dünyaca ünlü spor giyim markaları Billabong, Quiksilver ve Volcom'un bağlı olduğu Liberated Brands LLC, iflas başvurusunda bulundu.

Dünyanın en tanınmış spor giyim markalarından Billabong, Quiksilver ve Volcom’un sahibi olan Liberated Brands LLC, mali zorluklar nedeniyle ABD'de iflas başvurusu yaptı. Nike ve Adidas’ın en büyük rakiplerinden biri olarak kabul edilen bu şirket, sektördeki büyük değişimlere ayak uyduramayarak, 124 mağazasını kapatacak ve yüzlerce çalışanını işten çıkaracak.

Bir zamanlar sörf ve kaykay kültürünün simgelerinden olan Billabong, Quiksilver ve Volcom, özellikle gençler arasında büyük bir popülerlik kazanmıştı.

Ancak son yıllarda spor giyim sektöründeki hızlı değişim ve Nike ile Adidas gibi dev markaların daha iyi bir uyum yakalaması, bu markaların pazar payını hızla düşürdü.

Şirketin CEO’su Todd Hymel yaptığı açıklamada "Makroekonomik problemler, faiz oranlarındaki hızlı artış, enflasyon ve tedarik zincirindeki gecikmeler, şirketimizin gelirleri üzerinde büyük baskı oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Sözcü