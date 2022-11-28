Bir kripto para borsası daha kapanıyor

Doğu Asya'nın en büyük sosyal medya şirketi LINE tarafından finanse edilen kripto para borsası Bitfront, faaliyetlerine son verme kararı aldı.

Yapılan açıklamaya göre, yeni üyeliklerin ve kredi kartı ile ödemelerin bugün itibariyle durdurulduğu Bitfront'tan müşteri coinleri 31 Mart 2023'e kadar çekilebilecek. 31 Mart sonrasında coin çekilişleri ise sona erecek ve kullanıcı bilgileri silinecek.

Açıklamada LINE, blok zincir ekosisteminin büyümeye devam etmesinin sağlanması için Bitfront'un kapatılması gerektiğini savundu.

Japon mesajlaşma devi LINE daha önce, ilk olarak Singapur'da 2018'de Bitbox olarak başlatılan borsanın, 27 Şubat'ta yeni adının Bitfront olacağını açıklamış ve Singapur merkezli kripto borsasını kapatarak, ABD merkezli küresel bir platform olarak yeniden başlatmıştı.