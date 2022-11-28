  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bir kripto para borsası daha kapanıyor

Bir kripto para borsası daha kapanıyor

Bir kripto para borsası daha kapanıyor
Güncelleme:

Doğu Asya'nın en büyük sosyal medya şirketi LINE tarafından finanse edilen kripto para borsası Bitfront, faaliyetlerine son verme kararı aldı.

Yapılan açıklamaya göre, yeni üyeliklerin ve kredi kartı ile ödemelerin bugün itibariyle durdurulduğu Bitfront'tan müşteri coinleri 31 Mart 2023'e kadar çekilebilecek. 31 Mart sonrasında coin çekilişleri ise sona erecek ve kullanıcı bilgileri silinecek.

Açıklamada LINE, blok zincir ekosisteminin büyümeye devam etmesinin sağlanması için Bitfront'un kapatılması gerektiğini savundu.

Japon mesajlaşma devi LINE daha önce, ilk olarak Singapur'da 2018'de Bitbox olarak başlatılan borsanın, 27 Şubat'ta yeni adının Bitfront olacağını açıklamış ve Singapur merkezli kripto borsasını kapatarak, ABD merkezli küresel bir platform olarak yeniden başlatmıştı.

Etiketler Bitfront bitcoin kripto para kripto kripto para borsası kripto borsası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
SGK duyurdu: Maaşlar artık böyle hesaplanacak!
Meteoroloji'den sel, fırtına ve sağanak yağış uyarısı
Sigorta girişi 1999 öncesi olanlara erken emeklilik müjdesi
2023 dolar kuru ve enflasyon tahmini açıklandı
''Bayan Kahkaha'' Saba Tümer'den evlilik itirafı
Fas değil Esenyurt! Maç sonrası sokağa döküldüler
İsmail Balaban ve İlayda Şeker'den ikinci düğün! Paralar havada uçuştu
60'ına merdiven dayayan Hülya Avşar cesur dekoltesiyle gençlere taş çıkardı
MasterChef'te şefleri de ağlatan eleme! Şampiyon olur dediler, elendi
AK Parti ve MHP'den başörtüsü düzenlemesini erteleme