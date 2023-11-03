Bir sigara grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol, bir sigara grubuna daha zam yapıldığını duyurdu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Dündar'ın paylaştığı listeye göre BAT grubunda en ucuz sigaranın fiyatı 48 TL'ye, en pahalı sigaranın fiyatı ise 58 TL'ye yükseldi. Sarmalık tütün fiyatı ise 65 TL'ye çıktı.



Zamlı fiyatlar 4 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.





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JTI GRUBU 5 TL ZAM YAPMIŞTI

2 Kasım itibariyle JTI grubu sigaralarına 5 TL zam yapılmıştı. JTI grubunda en düşük sigara fiyatı 50 TL'ye yükselmişti.

Ekim ayının başında da tüm sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.