  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bir sigara grubuna daha zam geldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi
Güncelleme:

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol, bir sigara grubuna daha zam yapıldığını duyurdu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Dündar'ın paylaştığı listeye göre BAT grubunda en ucuz sigaranın fiyatı 48 TL'ye, en pahalı sigaranın fiyatı ise 58 TL'ye yükseldi. Sarmalık tütün fiyatı ise 65 TL'ye çıktı.

Zamlı fiyatlar 4 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.

Bir sigara grubuna daha zam geldi - Resim : 1

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.

JTI GRUBU 5 TL ZAM YAPMIŞTI

2 Kasım itibariyle JTI grubu sigaralarına 5 TL zam yapılmıştı. JTI grubunda en düşük sigara fiyatı 50 TL'ye yükselmişti. 

Ekim ayının başında da tüm sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.

Sigaraya yine, yeniden zam geldi!Sigaraya yine, yeniden zam geldi!Ekonomi

 

Etiketler sigara zam bat grubu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Enflasyon sonrası Kasım 2023 kira zam oranı belli oldu
Onlar Türkiye'nin gizemli oboları! Köylüler tarafından bulundu
Prof. Dr. Ersan Şen ile İsmail Saymaz arasında Dilan - Engin Polat kavgası
İstanbul'un suyu tükendi! İşte barajlarda kalan su miktarı
SGK'tan tüm emeklilere müjde!
Boşandığı kadının üzerine kapıyı kilitleyip, ateşe verdi
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı kesinleşti
Hastanede çatışma! Ölü ve yaralılar var...
Fenerbahçe'den Dilan Polat kararı
Bakanlık'tan ''emekliye intibak'' açıklaması