Bir sigara grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha 2 ila 3 TL arasında zam geldiğini duyurdu.

2024 yılı zam yağmuruyla başladı. Üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanmasıyla birlikte akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına 6 aylık ÜFE oranında zam yapılacak. TÜİK verilerine göre, 6 aylık ÜFE yüzde 25.60 oldu.

BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM

Yeni yıl ile birlikte JTI grubundaki sigaralara 1 TL ila 3 TL arasında zam yapılmıştı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 4 Ocak itibariyle bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.



Dündar, PM grubuna 2 ila 3 TL arasında KDV'ye bağlı olarak zam geçişi olduğunu açıkladı.

Zamlardan sonra en düşük sigara fiyatı 54, en yüksek sigara fiyatı ise 70 TL oldu.

İşte Dündar'ın paylaştığı zamlı sigara fiyatları listesi:

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.

SİGARADA VERGİ DÜZENLEMESİ

Enflasyonla mücadele kapsamında tütün ürünlerinin vergi dağılımında değişikliğe gidilerek nispi vergi oranı azaltıldı, maktu vergi oranı artırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak'ta yürürlüğe giren karar ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nun III sayılı listesinde yer alan tütün ürünlerinde asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

Avrupa Birliği (AB) ve OECD vergi sistemine uyum kapsamında, vergi kaybına yol açmayacak şekilde düzenleme yapıldı.

Kararla, sigara firmalarının bir birim maliyet artışı için "7,5 birim" sigara satış fiyatında artış yapmaları yerine "5,1 birim" artış yapmaları yeterli olacak.

Böylece maliyet artışının enflasyon üzerindeki baskısını azaltılmak suretiyle enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi hedefiyle uyumlu bir vergi sistemine geçilmesi amaçlanıyor.