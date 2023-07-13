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Borsa'da dün en çok kazandıran hisseler belli oldu

Borsa'da dün en çok kazandıran hisseler belli oldu
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Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu hafta rekor serisine devam ederken, Borsa İstanbul’da dün en çok kazandıran hisseler de belli oldu.

Investing’in aktardığına göre BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen beş hisse şöyle oldu:

 ALFAS
GARAN
AKBNK
OYAKC
AEFES

Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:

CANTE
AKFGY
PENTA
ODAS
KMPUR

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