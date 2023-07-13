Borsa'da dün en çok kazandıran hisseler belli oldu
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu hafta rekor serisine devam ederken, Borsa İstanbul’da dün en çok kazandıran hisseler de belli oldu.
Investing’in aktardığına göre BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen beş hisse şöyle oldu:
ALFAS
GARAN
AKBNK
OYAKC
AEFES
Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:
CANTE
AKFGY
PENTA
ODAS
KMPUR
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