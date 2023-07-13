Borsa'da dün en çok kazandıran hisseler belli oldu

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu hafta rekor serisine devam ederken, Borsa İstanbul’da dün en çok kazandıran hisseler de belli oldu.

Investing’in aktardığına göre BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen beş hisse şöyle oldu: ALFAS

GARAN

AKBNK

OYAKC

AEFES Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar: CANTE

AKFGY

PENTA

ODAS

KMPUR