Borsa'daki yeni tehdit açıklandı

Özellikle seçimlerin ardından başlayan halka arz fırtınasıyla her gün yeni yatırımcılar kazanan Borsa'da yükseliş sürerken Türkiye’nin köklü aracı kurumlarından İnfo Yatırım'dan kritik bir uyarı geldi.

İnfo Yatırım, yatırımcılarla piyasa uzmanlarını bir araya getirdiği ‘İnfo Yatırım Yatırımcı Buluşmaları’nın yedincisini Denizli’de gerçekleştirdi. 7 Ekim Cumartesi günü Denizli Park Dedeman’da Mine Uzun’un moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe 500’den fazla yatırımcı katıldı. Enflasyonla mücadele için yatırım yapmanın zorunlu olduğu belirtilen buluşmada, her dönemin ayrı bir hikâyesi olduğu, temeli, güçlü hikâyesi olan hisse senetlerine orta/uzun vade yatırımların yapılabileceği belirtilerek, yatırımların güvenliği için sosyal medyadaki sözde borsa uzmanlarının tavsiyeleri yerine uzman aracı kurumlar veya portföy şirketleriyle çalışılmasının önemine dikkat çekildi.

Türkiye’nin köklü aracı kurumlarından İnfo Yatırım, yatırım ekosisteminin daha bilinçli ve donanımlı olması adına faaliyetlerini sürdürüyor. İnfo Yatırım’ın yedincisini Denizli’de gerçekleştirdiği ücretsiz yatırımcı buluşmasında, İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ‘İnfo Yatırım’daki gelişmeler’ , İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz ‘Yüksek Enflasyon Ortamında Borsa’, İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke ‘Borsadaki gelişmeler’, İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros ‘BİST 100 endeksindeki gelişmeler’, ve İnfo Yatırım Stratejisti Yunus Şahin ‘Yatırımcı Portföy Yönetimi’ konu başlıklarıyla etkinlikte yer aldı.

Büyümeye devam edeceğiz

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, “Sermaye piyasalarında 33 yıllık deneyimi ve öncü olma misyonuyla faaliyet gösteren İnfo Yatırım gelişmeye ve finans dünyasına katkı sağlamaya güçlü bir şekilde devam ediyor. İnfo Yatırım olarak pazar payımızla ilk dört içerisinde kalıcı olacağız. Banka iştiraki olmayan aracı kurumlarda ise açık ara ilk sırada yer alıyoruz. Şirketlerin kredi taleplerinin karşılanmasında ciddi katkılarımız oluyor. Türkiye’nin her köşesindeki yatırımcılara ulaşmayı hedefliyoruz. Bugün 16 ilde 29 irtibat bürosuna ulaştık ve bu sayı artmaya devam edecek” açıklamasını yaptı.

Pay piyasasındaki yatırımcı sayısı 7,8 milyona yükseldi

Yüksek enflasyon ortamında yatırım yapmanın incelikleri hakkında konuşan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, “Son dönemde halka arz edilen şirketlerin sayılarındaki artış yatırımcı sayısında da rekorları beraberinde getirdi. 2023 Eylül sonu itibarıyla pay piyasasındaki yatırımcı sayısı 7,8 milyona yükseldi. Bugün olmasa da önümüzdeki dönemde bu ülkenin ekonomik finansal mimarisi değişecekse bu insanlarla değişecek ve gelişecek.”

‘Borsaya ilgi devam edecek’

İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke, “Enflasyonun ve genel konjonktürün getirdiği bu ortam hem şirketlerde büyümeyi hem de borsaya ilgiyi devam ettirecektir. Borsa 12.000 potansiyeli taşıyor. 400 dolara doğru bir hareketlenme bekliyorum. Endekste düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekir. Temeli, güçlü hikâyesi olan hisse senetlerini orta uzun vade taşımak bu dönemin ana stratejisi olmalı” tavsiyesinde bulundu.

Sosyal medyadaki kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden sözde uzmanlara dikkat edilmeli

Konjektürel olarak 2022 ile 2023 farklı, temel ve teknik analizin 2023’te daha da ön plana çıktığını belirten İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros ise şunları söyledi: “2021 yılında 52, 2022’de 40 şirketin halka arz yapıldı. 2023’te ise şu ana kadar 38 şirketin halka arzı SPK tarafından onaylandı. 2021’de halka açık olan şirket sayısı 436 iken Eylül 2023 itibariyle bu sayı 523’e yükseldi. Halka arzlarla birlikte pay piyasasında yatırımcı sayısı neredeyse 8 milyonun üstüne çıktı. Getiri potansiyelleri ile halka arzların ön plana çıkması ile yatırımcı sayısının artarak devam etmesi Borsa’ya olan ilgiyi de artırdı. Risksiz getirilerin enflasyon karşısında yetersiz kalması sonrasında alternatif getiri arayışı içerisinde Borsa üst sıralarda yer almaya devam etti. 2022 yılının en az kazandıran sektörlerinden olan sigortacılık, bu yılın en çok kazandıran sektör grubu oldu. Ulaştırma sektörü şu anda BİST100 endeksinin yılbaşından bu yana getirisinin üzerinde seyrediyor. Her dönemin ayrı bir hikâyesi var ve bu hikâyelerden oluşan olumlu/olumsuz sektör gruplarını çok yakından takip etmek gerekiyor. Sizin için buradaki en önemli yol gösterici uzman aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri kurumları olmalı. Sosyal medyada kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden sözde uzmanların tavsiyeleriyle adım atmak büyük bir yanlış olur.”

‘Yatırım yapmadan önce kendinizi tanıyın’

Enflasyonla mücadele edebilmek için yatırım yapmanın zorunlu olduğunu belirten İnfo Yatırım Stratejisti Yunus Şahin ise yatırım yapmanın %90’ının psikolojiyi yönetmek olduğuna dikkat çekerek şu bilgileri verdi: “Bilgi düzeyiniz yüksek de olsa para kazanamayabilirsiniz. Ortalama bir bilgi ancak doğru bir stratejiyle çok iyi getiriler sağlayabilir. Şunu da ekleyeyim; para kazanıyor olmanız haklı olduğunuz anlamına da gelmez. Bazen şansınız da yaver gidebilir. Bu işin bir reçetesi yok o yüzden herkes kendi için doğru olanları herkes için doğru sanabilir ancak kendinize uygun olan stratejiyi sizin bulmanız gerekiyor. Bunu yapmak için de öncelikle kendinizi tanıyın. Neden yatırım yaptığınızı anlayın ve stratejinizi buna göre kurun. Ancak şunu unutmayın hepimiz yatırım yapmak zorundayız. Yüksek enflasyon gelir adaletsizliğini beraberinde getirir. Bugün yatırım yaptığınız şirketlerin ciro artışlarıyla kendi maaşınızın artışını karşılaştırın. Sizin maaşınızın artışından daha çok onların gelirlerinin arttığını göreceksiniz. Dolayısıyla bu servet transferini dengelemek için o şirketlere ortak olmanız gerekiyor. Bu ortamda yatırım portföyünüz maaşınızdan daha hızlı büyür. Haziran sonu herkes için zam yapıldı. Temmuz ve Ağustos ve Eylül’de %23’ün üzerinde enflasyon ortaya çıktı. Artık haziran sonunda yapılan zam sizin için yeterli değil. Bu yüzden yatırım yapmayı bırakmamalısınız.”