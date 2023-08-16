Borsaya hücum! Yatırımcı sayısı rekor kırdı

Borsada pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 5 milyon 636 bin 160'a çıkarak rekor kırdı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) açıkladı verilere göre, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 15 Ağustos 2023 itibarıyla 5.636.160 kişi oldu.

Veriye göre aylık yatırımcı sayısındaki artış 1 milyon 216 bin 954 olurken, yıllık yatırımcı sayısındaki artş ise 3 milyon 3 bin 214 oldu.

Bu rakamlar doğrultusunda aylık artış oranı yüzde 27,54, yıllık artış oranı ise yüzde 114,06 olarak gerçekleşti.