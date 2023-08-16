  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Borsaya hücum! Yatırımcı sayısı rekor kırdı

Borsaya hücum! Yatırımcı sayısı rekor kırdı

Borsaya hücum! Yatırımcı sayısı rekor kırdı
Güncelleme:

Borsada pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 5 milyon 636 bin 160'a çıkarak rekor kırdı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) açıkladı verilere göre, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 15 Ağustos 2023 itibarıyla 5.636.160 kişi oldu.

Veriye göre aylık yatırımcı sayısındaki artış 1 milyon 216 bin 954 olurken, yıllık yatırımcı sayısındaki artş ise 3 milyon 3 bin 214 oldu.

Bu rakamlar doğrultusunda aylık artış oranı yüzde 27,54, yıllık artış oranı ise yüzde 114,06 olarak gerçekleşti.

Etiketler borsa istanbul hisse senedi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türklerin Schengen çilesi! En çok vize reddi veren ülke belli oldu
''Günlük 2 bin liraya çalışan bulamıyoruz''
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Bakan Tunç son noktayı koydu
Benzine bir zam daha geldi
Tarla fareleri 40 bin dönüm alanda ürün bırakmadı!
İkinci el otomobilde rüzgar tersine döndü: 150 bin TL'lik düşüş
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul uyarısı: ''Büyük bir kaos çıkabilir''
Maskeleri hazırlayın! Yeni koronavirüs varyantı alarma geçirdi
Kim Kardashian bikiniyle bisiklete bindi
Altın ne zaman coşacak? İslam Memiş yeni rekor serisi için tarih verdi