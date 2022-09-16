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Bu sefer az buz değil... Motorine dev indirim geliyor

Bu sefer az buz değil... Motorine dev indirim geliyor

Brent petroldeki düşüşün ardından önümüzdeki hafta motorin fiyatlarına büyük indirim bekleniyor.

Dolar kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları değişiklik gösteriyor. Brent petrolün fiyatı uluslararası piyasalarda 91 doların üzerinde işlem görüyor. ABD ile Avrupa'da beklenen agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Brent petrolde teknik olarak 91,50 ile 92,31 dolar aralığının direnç, 90,69 ile 89,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşle birlikte motorine indirim bekleniyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, önümüzdeki hafta motorinin litre fiyatına 1,5 TL ile 2 TL arasında indirim yapılacağı tahmin ediliyor. 

İndirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira civarına gerileyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin: 19,23 TL
Motorin: 24,86 TL
LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,97 TL
LPG: 10,94 TL

İZMİR
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,99 TL
LPG: 10,74 TL

 

Etiketler motorine indirim güncel akaryakıt fiyatları
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