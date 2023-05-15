  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bütçe nisanda 132,5 milyar TL açık verdi

Bütçe nisanda 132,5 milyar TL açık verdi

Bütçe nisanda 132,5 milyar TL açık verdi
Güncelleme:

Merkezi yönetim bütçesi nisanda 132,5 milyar TL, ocak-nisan döneminde 382,5 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini yayımladı.

Buna göre bütçe, seçim öncesinde nisan ayında 132,5 milyar TL, ocak-nisan döneminde ise 382,5 milyar TL açık verdi.

Bütçe açığı, geçen sene nisanda 50,2 milyar TL, ocak-nisan döneminde 19,4 milyar TL olmuştu.

Nisanda bütçe geliri 268 milyar TL olurken, bütçe gideri 400,4 milyar TL oldu.

Ocak-nisan döneminde ise toplam gelir 1 milyon 63 milyar TL, toplam gider 1 milyon 445 milyar TL oldu.

Faiz dışı açık, nisanda 98 milyar TL, ocak-nisan döneminde 247,3 milyar TL oldu.

Etiketler Bütçe Merkezi yönetim bütçesi Hazine ve Maliye Bakanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
6'lı Masa liderlerinden ortak açıklama: Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız
Hangi parti kaç milletvekili çıkardı ? İşte tam liste
CHP elindekinden de oldu! Sandalye sayısı düştü...
Milletvekili seçilemeyen ünlüler ittifakından TİP - İYİ Parti çıktı!
İşte il il, parti parti, yeni milletvekilleri
Cumhurbaşkanlığı seçimini 12'den vuran anket firması o oldu
Yağışlar geri geliyor! İşte yeni haftanın hava durumu tahminleri
Yeniden sandık başına gidiyoruz! Tarih belli oldu
2018 yılına göre.... İşte seçimlerin kazanan ve kaybeden lider ve partileri...
İşte gazetelerin 2'nci tur manşetleri...