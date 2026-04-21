Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun tarih verdi: ''Maaşlara ek zam gelebilir!''

Açlık sınırının 35 bin TL'yi aştığı 2026 yılında, emekli maaşlarındaki adaletsizlik tepki çekiyor. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, prim gün sayısı ve sigortalılık süresini esas alan köklü bir "güncelleme" için tarih verdi. İntibak yasası ihtiyacına dikkat çeken Erdursun, hükümetin planını paylaştı.

2026 yılı Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan %12,19, memur emeklilerine yapılan %18,60'lık zamlar, hayat pahalılığı karşısında kısa sürede eridi.

En düşük emekli maaşının 20 bin TL seviyesine çıkarılmasına rağmen, açlık sınırının 35 bin TL bandına dayanması, emekliyi "ekstra güncelleme" beklentisine soktu.

"Prim gün sayısı fazla olan mağdur ediliyor"

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, mevcut sistemdeki en büyük yaranın "maaş adaletsizliği" olduğunu vurguladı.

Uzun yıllar sistemde kalarak yüksek prim ödeyenlerin, düşük primle emekli olanlarla benzer maaşları almasının kabul edilemez olduğunu belirten Erdursun, köklü bir sistem değişikliği çağrısında bulundu.

"2027’den önce zor görünüyor"

Hükümet yetkililerinin açıklamalarını "zaman kazanma çabası" olarak nitelendiren Özgür Erdursun, kritik tarihi paylaştı.

İktidarın önceliğinin ekonomik takvimi yönetmek olduğunu belirten uzman," İktidar tarafı 'Ne yapıp ne edip şu 2026'yı da bir atlatalım, 2027'ye bakarız' düşüncesinde. Ancak yasal düzenleme (İntibak Yasası) kaçınılmaz bir ihtiyaçtır" ifadelerini kullandı.

Erdursun'un altını çizdiği "İntibak Düzenlemesi", emekli olunan yıla ve ödenen prime göre maaşların yeniden hesaplanması anlamına geliyor.

Prim Gün Sayısı: Daha çok çalışanın daha çok maaş alması sağlanır.
Sigortalılık Süresi: Sistemde kalınan süre maaş katsayısını artırır.
Güncelleme: Eski ve yeni emekliler arasındaki uçurum kapanır.

Kurban Bayramı'nda emeklinin bayram ikramiyelerine zam gelir mi ?

Yaklaşan bayramlar öncesi ikramiye rakamlarına da değinen Erdursun, mevcut 4 bin TL'lik rakamın korunacağını düşündüğünü, ancak kamuoyundan yükselecek sert tepkiler sonrası sürpriz bir artışın da masada olabileceğini belirtti.

 

Etiketler emekli maaş zammı Özgür Erdursun intibak yasası en düşük emekli maaşı SGK emekli ikramiyesi emekli bayram ikramiyesi bayram ikramiyesi ssk bağkur zam oranı
