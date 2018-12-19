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  4. 19 Aralık 2018 12:17

2017'de zorunlu BES'ten çıkanlar 12 gün sonra yeniden BES'e girecek

Milyonlarca çalışanın katıldığı BES, 2019'da yeniden zorunlu sistemle çalışanların kapısını çalacak. 2017 yılı içerisinde sistemden çıkış yapan yaklaşık 6 milyon çalışan, yeni düzenleme ile birlikte yeniden BES'e dahil edilecek.

2017'de zorunlu BES'ten çıkanlar 12 gün sonra yeniden BES'e girecek
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Milyonlarca çalışanın katıldığı BES, 2019'da yeni bir boyut kazanacak. 2017 yılı içerisinde sisteme giriş çıkış yapan yaklaşık 6 milyon çalışan, yeni düzenleme ile birlikte yeniden BES'e dahil edilecek.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), "Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor" projesi kapsamında, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ÇTSO) panel düzenledi. ÇTSO ev sahipliğinde, EGM Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan katılımıyla gerçekleşti. Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) bütün yönleriyle ele alındığı panelde Otomatik Katılım için öneriler de tartışıldı.

BES BÜYÜKLÜĞÜ 85 MİLYAR LİRA

EGM Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez, 15'inci yılını geride bırakan BES ve iki yıldır uygulanan Otomatik Katılım sisteminde ulaşılan nokta hakkında bilgi verdi. BES'teki fon büyüklüğünün 85 milyar TL'ye katılımcı kişi sayısının ise 7 milyona ulaştığını, Otomatik Katılımın iki yıllık performansının da 5.1 milyon katılımcı olarak gerçekleştiğini aktardı. Türkölmez, sistemin iki yıllık performansını iyi bulmakla birlikte şunları kaydetti:

"Sisteme yatırım yapmaya devam etmemiz geriyor ki, git gide yaşam ömrü uzayan toplumumuzda yaşam kalitesini artırabilelim."

Türkölmez, tasarruf etmekten başka şansımızın bulunmadığını da sözlerine ekledi.

HER 2 YILDA BİR OTOMATİK KATILIM

Türkölmez, 5-9 çalışanı bulunan 400 bin şirketi yakından ilgilendiren Otomatik Katılımın son fazı hakkında bilgi verdi. Türkölmez, "5-9 çalışanı bulunan şirketleri yakından ilgilendiren son faz 1 Ocak 2019'da başlayacak. Bu girişlerle Otomatik Katılımın iki yıla yayılan birinci aşamasının sonuna geleceğiz.

Nisan 2019'da Otomatik Katılımda yeni bir boyuta geçeceğiz. Mevzuata göre, sisteme girdikten sonra çıkmış bile olsanız, iki yıl sonra sisteme tekrardan alınacaksınız. Nisan 2019'da 2017 yılı itibarıyla sistemden ayrılan 6 milyon kişi tekrar sisteme dahil edilecek" açıklamasında bulundu.

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