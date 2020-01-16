7 bin 400 Suriyeliye kamuda iş imkanı

Türkiye’de yaşayan yaklaşık 5,3 milyon Suiryeli’nin durumu tartışma konusu olmaya devam ederken İŞKUR’dan dikkat çeken bir hamle geldi. İŞKUR’un başlatacağı yeni proje ile ile 7 bin 400 Suiyelinin kamuda iş bulması hedefleniyor. Söz konusu proje ile AK Parti iktidarının Suriyeli sığınmacıları Türkiye’de kalıcı hale tutmak istemesi bir kez daha ortaya çıktı.

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi kapsamında açılış toplantısı gerçekleştirildi. Ankara'da organize edilen toplantı kapsamında proje hakkında bilgi verildi. İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya yapmış olğu konuşmasında söz konusu proje için tüm hazırlık evrelerinin tamamlandığını duyurdu. Bu proje ile 14 bin 800 personel alınacağını ifade eden Cafer Uzunkaya bu sayının 7 bin 400'ünün Türk vatandaşı, 7 bin 400'ünün ise Suriyelilerden oluşacağını ifade etti.

Türkiye'deki işsiz sayısı



Anadolu Ajansı'nın 10 Ocak 2020 tarihli haberine göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 13,4'e yükseldi. Aynı dönemde işsiz sayısı 608 bin kişilik artışla 4 milyon 396 bin olarak hesaplandı.

Projenin bazı pilot şehirler için hayata geçirleceği bilgisini veren Cafer Uzunkaya Suriyelilerin bulunduğu İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep'te bu programın etkin şekilde uygulanacağını söyledi. 30 ay sürecek ve 2021 yılında sona erecek proje ile katılımcılara dil eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri verilecek.

SURİYELİLER YARARLANACAK

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya projeye dair açıklamasında, İŞKUR tarafından sunulan işbaşı eğitim programlarından, mesleki eğitim kurslarından, girişimcilik eğitim programlarından bir yıl içinde 500 bin kişinin faydalandığını ifade ederek konuya bağlantılı olarak şu ifadeleri kullandı.

"2017’de İşbaşı Eğitim Programlarımıza katılanların yüzde 91,6’sı bir yıldan uzun süredir istihdamdadır. Yani her yüz kişiden 92'si bir yıldan daha uzun süre istihdamda kalmaktadır. Kurumumuz, çok önemsediği İstihdam Destek Projesini maksadına uygun şekilde gerçekleştirecektir. Hem Suriyeli kardeşlerimizin hem de Türk vatandaşlarımızın bu projeden istifade etmesini sağlayacağız."

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