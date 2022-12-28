  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. Alem patron görsün! Türk iş insanı çalışanlarına 25 maaş ikramiye verdi

Alem patron görsün! Türk iş insanı çalışanlarına 25 maaş ikramiye verdi

Alem patron görsün! Türk iş insanı çalışanlarına 25 maaş ikramiye verdi
Güncelleme:

Skoda 'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto, 100'den fazla çalışanına 25 maaş ikramiye dağıttı.

Skoda markasının Türkiye distribütörü olan Yüce Auto, tüm çalışanlarına 25 maaş ikramiye dağıttı.

Otomobil yazarı gazeteci Emre Özpeynirci yaptığı sosyal medya paylaşımında Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce'nin Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk'e teşekkür ettiğini aktardı.

Çalışanlarının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Yüce, "Biz onlar sayesinde varız. O yüzden her zaman her zorlukta yanlarındayız" dedi.

Şirketin 100'den fazla çalışanı bulunuyor.

Etiketler ahmet yüce Skoda Skoda Türkiye ŠKODA Türkiye ŠKODA
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sağlıkta acı tablo: Ayda 400 hekim istifa ediyor
Yalı Çapkını dizisinde şaşırtan hata! İzleyicinin dikkatinden kaçmadı
İşte yılın son seçim anketinde Erdoğan ve 4 muhtemel rakibinin oy oranları
Cristiano Ronaldo transferinde ters köşe: Al Nassr'a imza atacak derken...
2022'de en çok izlenen 10 sinema filmi
Antalya'da akılalmaz görüntüler! Yavru köpeği ısırıp dövdü
''Erdoğan’ın seçimi öne almak istediğinin ilk somut kanıtı''
Yargıtay'dan ücretli otoyollar için kritik karar
2023'ün resmi tatil günleri: Bayram tatili kaç gün olacak?
Beyaz eşyalar için ''zorunlu'' yeni dönem başlıyor!