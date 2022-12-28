Alem patron görsün! Türk iş insanı çalışanlarına 25 maaş ikramiye verdi

Skoda 'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto, 100'den fazla çalışanına 25 maaş ikramiye dağıttı.

Skoda markasının Türkiye distribütörü olan Yüce Auto, tüm çalışanlarına 25 maaş ikramiye dağıttı.

Otomobil yazarı gazeteci Emre Özpeynirci yaptığı sosyal medya paylaşımında Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce'nin Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk'e teşekkür ettiğini aktardı.

Çalışanlarının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Yüce, "Biz onlar sayesinde varız. O yüzden her zaman her zorlukta yanlarındayız" dedi.

Şirketin 100'den fazla çalışanı bulunuyor.