Alem patron görsün! Türk iş insanı çalışanlarına 25 maaş ikramiye verdi
Skoda 'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto, 100'den fazla çalışanına 25 maaş ikramiye dağıttı.
Skoda markasının Türkiye distribütörü olan Yüce Auto, tüm çalışanlarına 25 maaş ikramiye dağıttı.
Otomobil yazarı gazeteci Emre Özpeynirci yaptığı sosyal medya paylaşımında Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce'nin Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk'e teşekkür ettiğini aktardı.
Çalışanlarının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Yüce, "Biz onlar sayesinde varız. O yüzden her zaman her zorlukta yanlarındayız" dedi.
Şirketin 100'den fazla çalışanı bulunuyor.
Çalışanlarının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Ahmet Yüce, "Biz onlar sayesinde varız. O yüzden her zaman her zorlukta yanlarındayız" dedi.— Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) December 27, 2022
Yüce, pandemi döneminin en başından itibaren, "Hiçbir çalışanı işten çıkarmayacağız" açıklamasıyla da dikkat çekmişti. pic.twitter.com/nCnB9bkDvv
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol