''Asgari ücret 2 bin liranın üzerinde olsun''

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücretlinin dayanma gücü kalmadı. Bununla ilgili önümüzdeki hafta başında randevumuza gideceğiz. Bakanla hafta içinde bu konuyu konuşup kamuoyunu bilgilendiririz." dedi.

Atalay, sendikasının Afyonkarahisar’da termal bir otelde düzenlenen Bursa, İstanbul ve İzmir bölgelerine bağlı illerin şube başkanları ve il temsilcilerinin katıldığı eğitim seminerine katıldı.

Programın açılışında konuşan Atalay, Türk-İş'in 4 milyon civarında üyeye sahip olduğunu ve sendika olarak hata yapmamaya dikkat ettiklerini söyledi.

Malatya'daki bir toplantıda asgari ücret konusunu gündeme getirdiklerini ifade eden Atalay, şunları kaydetti:

"Bu ülkede ekonomik sıkıntı var. Kriz, ekonomik sıkıntı, dolar, adına ne derseniz deyin, bir sıkıntı var. Bu sıkıntılardan istifade eden de oluyor, bedel ödeyenler de oluyor. Kar edenler de oluyor, zarar edenler de oluyor. Şimdi işsiz, asgari ücretli ve emekli en çok zarar edenler. Sonra enflasyona uymayarak çalışanlar var. Onun için böyle dönemlerde ülkemiz komple bir bedel ödüyor. Amerika işin içinde, dünya işin içinde. Bu ekonomik savaş. Dünyada ülkelerin çıkarları falan yok. Ekonomik çıkarlar var. Suudi Arabistan'ın Yahudi'yle ne çıkarı var ki? Var çıkarı. Amerika'yla ne çıkarı var ki? Var çıkarı."

"Makul ve mantıklı şeyleri söyleyerek netice almak lazım"

Türk-İş yönetimiyle önümüzdeki hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına müracaat edeceklerini aktaran Atalay, şöyle devam etti:

"Aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerini geriye çekelim diyeceğiz. Asgari ücretlinin dayanma gücü kalmadı. Bununla ilgili önümüzdeki hafta başında randevumuza gideceğiz. Bakanla hafta içinde bu konuyu konuşup kamuoyunu bilgilendiririz. 2 bin lira rakamı, Aralık ayına kadar. Aralık ayındaki hükümetle yaptığımız görüşmelerle 2 bin liranın üzerinde olsun. Aralık ayındaki görüşmelere kadarki talep bu. Çünkü baktığınız zaman erimeye ancak öyle rakam geliyor. Şimdi ben çıkıp '4 bin lira, 5 bin lira' derim. Bir zamanki siyasetçiler gibi sendikalar da sallar. Sallamak kolay. Makul ve mantıklı şeyleri söyleyerek netice almak lazım. Yani afaki konuşmanın hiçbir anlamı yok. Geçen ziyaretimize DİSK başkanı ve heyeti geldi. Sonra arkamızdan yaptıkları açıklamada, 'Türk-İş 2 bin liralık rakamı makul, katılıyoruz ve destek veriyoruz' dediler. Onlara da teşekkür ediyoruz."

"Siyaseti biz çalışanlar yöneteceğiz"

Sendika seçimleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Atalay, "Genel Başkan seçtiğinizde onun arkasında kapı gibi durun. Kapı gibi durmazsanız işverenler, siyasiler sizlerle oynamaya devam ederler. Çocuklarımız dünyanın çeşitli yerlerinde görev yapıyor. Eninde sonunda siyaseti biz çalışanlar yöneteceğiz. Ülkeyi biz idare edeceğiz. Bizim çocuklarımız idare edecekler. İnanın onlardan daha iyi yaparız. Çünkü zahmet çekiyoruz ve biz bunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

DİSK: YILIN SON 3 AYI İÇİN ASGARİ ÜCRET YENİDEN BELİRLENMELİ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, çıktığı Trakya turunda Tekirdağ'ın ardından Edirne'ye geldi. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Çerkezoğlu, "Bugün Türkiye'nin içine sürüklendiği bu durum, siyasi iktidarın ekonomik politika ve tercihlerinin sonucu olarak ortaya çıkmış bir durum. Özellikle son 1 yıl işsizlikten, cari açığa, dış borca kadar hepsi alarm verirken, bu politikalarda ısrar edenler Türkiye'yi bu noktaya getirdiler. Yıllardır tamamen dışa bağımlı, dışarıdan ucuz gelen paraya, borca dayalı bir ekonomiyi var ettiler. Aldıkları bu borcu da üretime değil, fabrika açmaya değil, tamamen betona gömdüler" dedi.

'KRİZİ FIRSATA ÇEVİRENLERE KARŞI, TOPLU İŞTEN ÇIKARMA YASAKLANMALI'

Hükümetten 4 acil talepte bulunduklarını anlatan Çerkezoğlu, enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 30'a yükseleceğini bu nedenle asgari ücretin yılın son 3 ayı için yeniden belirlenmesi gerektiğini savundu. Toplu işten çıkarmaların yasaklanmasını ve adaletli bir vergi sistemi istediklerini dile getiren Çerkezoğlu maddeler halinde hükümetten taleplerini şöyle sıraladı:



"Asgari ücret tespit komisyonu derhal toplanmalı, 2018 yılı son 3 ayı için yeni bir asgari ücret belirlenmeli ve 2019 asgari ücreti de bu rakam üzerinden tartışılmalıdır. İkincisi kapanan dükkanları, işyerlerini konuşuyorduk. Krizi fırsata çevirenlere karşı toplu işten çıkarmaların tamamen yasaklanması gerekiyor ve mecliste bununla ilgili bir düzenleme istiyoruz. Bu süreçte işsizlik sigortası fonunun işçiler ve işsizler için kullanılması, işsizlik sigortasından yararlanma şartlarının kolaylaştırılması, sürenin ve miktarın arttırılması lazım. Dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye'de. Devletin topladığı verginin bütün yükü işçinin, emekçinin üzerinde. Adaletli bir vergi sistemi istiyoruz, çok kazanandan çok vergi alınan, karın, faizin, rantın vergilendirildiği bir sistem istiyoruz. Dördüncü olarak da elektrik, su, doğalgaz gibi temel tüketim maddelerine yapılan zamların geri alınmasını istiyoruz. Bunlar 4 acil talebimiz.