Asgari ücret pazarlığının başlayacağı rakam belli oldu

Sadece asgari ücretlilerin değil, tüm çalışanların maaş zamlarını belirleyen asgari ücret görüşmelerinde pazarlıkların başlayacağı rakam ortaya çıktı.

2024 yılı asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Aralık ayında başlayacak pazarlık görüşmelerinde kasım enflasyonu belirleyici olacak.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde, TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçiye yer vereceklerini duyurmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayından bu yana geçen 4 aylık dönemde enflasyon yüzde 29.4 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayı enflasyonu yüzde 3 civarında açıklanırsa aralık ayı için de benzer bir rakam tahmini yapılarak 6 aylık enflasyon için en az yüzde 37.3 rakamı gündeme gelmesi bekleniyor.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre bu enflasyon hesabına göre asgari ücrete zam görüşmelerinde pazarlıkların az 15 bin 700 liradan başlaması bekleniyor.

Asgari ücrete seçim sürprizi gelir mi ?

Asgari ücret her ne kadar pazarlık masasında görüşülse de son kararı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan veriyor. Erdoğan, en son genel seçimlerin hemen öncesinde yapılan kamu işçilerinin toplu sözleşme zammını seçim nedeniyle yükseltmiş, ardından da memurlara aynı sözü vermişti.

imdi de asgari ücret görüşmeleri yerel seçimlerin hemen öncesinde yapılacağı için masada işçi tarafının büyük avantaj yakaladığı, zam oranının yüzde 50 civarında belirlenmesinin sürpriz olmayacağı ifade ediliyor. Bu zammın verilmesi halinde ise yeni asgari ücret 17 bin 103 TL olacak.