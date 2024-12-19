Asgari ücrette 3'üncü toplantı sonrası Türk-İş'ten dikkat çeken açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında Türk-İş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında bugün gerçekleştirdi. Toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

İlk toplantıda işçi ve işveren heyetleri görüşlerini komisyona bildirirken, ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri, Ticaret Bakanlığı verileri ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri masaya yatırılmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da üçüncü toplantı için artık tarafların tekliflerini beklediklerini ifade etmişti.

Rakamların konuşulmasının beklendiği üçüncü toplantı sonrası Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar ise şunları aktardı:

"Komisyon toplantısında yine rakam gündeme gelmedi. Biz para talep eden tarafız, dolayısıyla hükümetin bir rakam söylemesi gerekiyor. Önümüzdeki hafta sonuç gelecektir diye düşünüyoruz, temennimiz milletin biraz rahatlayacağı bir ücret gelmesi yönünde. Asgari ücret düşük olursa 1 yıl daha geçinemeyiz."

Kulislerden sızan son rakam

Kulislerde ise en az yüzde 35'lik bir zamla masadan kalkılacağı konuşuluyor. İki tarafında söyledikleri rakamların aksin orta yol bulunarak asgari ücretin 23 bin TL yapılması 'en kuvvetli ihtimal' olarak değerlendiriliyor. Eğer asgari ücrete yüzde 35'ten fazla bir zam yapılırsa asgari ücret 23 bin TL'yi aşacak.

Öte yandan 2025 asgari ücret zammı için son kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği öğrenildi. Erdoğan'ın önüne gelecek rakama göre son bir dokunuş yapması ise muhtemel.

Erdoğan'ın 2025 asgari ücret zammını önümüzdeki çarşamba günü yapılacak olan AK Parti Grup Toplantısı'nda duyurabileceği de konuşuluyor.

Türk-İş'ten toplantı öncesi açıklama

Türk-İş ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı öncesinde asgari ücret gündemiyle 09.00'da Başkanlar Kurulu'nu toplamıştı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay başkanlığında toplanan kurulda, Türk-İş'e bağlı sendikaların görüşü alınmıştı. Bu görüşlerin de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısında komisyona iletileceği bildirildi.

TÜRK-İŞ toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Ramazan Ağar ise konuya ilişkin paylaşımında, "İnşallah hayırlısı olur. Biz, karşı tarafın tavrına göre tavrımızı alacağız. Görüşmemizi yaptık, asgari ücret için her şeyimiz baştan beri hazır, bir an önce süreci sonuçlandırmak istiyoruz. Bugün neticeye bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Şimşek zam tüyosunu vermişti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumunda yeni asgari ücrete ilişkin iki rakamı işaret etmiş, “Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek” ifadelerini kullanmıştı. Bakan Işıkhan’ın işaret ettiği o rakamlardan ilki yüzde 21’lik hedef enflasyon ve yüzde 44’lük beklenen 2024 yıl sonu enflasyonu ortalaması olan yüzde 32,5 oldu. İkincisi ise yüzde 44’lük yıl sonu enflasyonu olarak algılandı.

Asgari ücret zammıyla değişecek diğer ücretler

· Kıdem tazminatında taban miktar yükselecek.

· En düşük rapor parası yükselecek

· Annenin iş görmezlik ödeneği artacak

· Yarı zamanlı çalışan anneye verilen ödenek artacak

· Stajyer ücreti yenilenecek

· İşsizlik maaşı hesabı değişecek miktarı artacak

· Doğum borçlanması artacak

· Askerlik, yurtdışı borçlanmaları değişecek

· İsteğe bağlı sigorta primi artacak

· GSS primleri yükselecek

· Bağ-Kur ve SSK primleri artacak

Işıkhan: Gelecek hafta neticelendirmek istiyoruz

Komisyonun bugün yapacağı üçüncü toplantıya kendisinin başkanlık edeceğini bildiren Bakan Işıkhan ise konuya ilişkin son paylaşımında, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" diye konuşmuştu.

Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz" yanıtını vermişti.

Asgari ücret kimleri ilgilendiriyor?

Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip.

Asgari ücret, bu ücretle geçinen çalışanları doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun büyük bölümünü ilgilendiriyor.

Buna göre asgari ücret rakamı işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücrette muhtemel zam oranları

Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:

“Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.”

Mevcut asgari ücret ne kadar ?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.