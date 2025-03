Bakanlığın 420 bin kişilik istihdam kararı Resmi Gazete'de

Sağlık sektöründe 9 farklı sağlık meslek grubunu kapsayan ve yaklaşık 420 bin sağlık çalışanına istihdam sağlayacak olan Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de tebliğ edildi.

Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik, 29 Mart 2025 tarihli ve 32856 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile sağlık meslek mensubu olan dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire, hemşireliğe eş değer sağlık memuru, klinik psikolog, odyolog ve podologlar mesleki yetkinlikleri çerçevesinde "Sağlık Meslek Hizmet Birimi" adı altında Sağlık Bakanlığı'ndan alacakları ruhsat ile mesleklerini serbest olarak icra edebilecek.

Yayımlanan Yönetmelik'le dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire, klinik psikolog, odyolog ve podologlar Sağlık Bakanlığı'ndan alacakları ruhsat ile mesleklerini serbest olarak icra edebilecek. Bu meslek mensupları mesleki yetkinlikleri çerçevesinde "Sağlık Meslek Hizmet Birimi" açabilecek. Ebe, hemşire ve sağlık memurları, toplum sağlığı bölümünden mezun olanlar, Sağlık Kabinleri Hakkında Genelge kapsamında serbest olarak mesleklerini icra edebiliyordu. Yeni Yönetmelik'in kapsamına ebeler ve hemşireler de dahil edildi.

420 bin sağlık çalışanı için yeni istihdam alanı

Yönetmelik'e göre sadece aynı meslek ünvanına sahip, en fazla üç sağlık meslek mensubu bir araya gelerek müşterek sağlık meslek hizmet birimi açabilecek. Müşterek açılacak sağlık meslek hizmet biriminin ruhsatı her bir sağlık meslek mensubu için ayrı düzenlenecek. Yeni sağlık meslek hizmet birimlerinin açılmasıyla söz konusu mesleklere istihdam alanı oluşmasının yanı sıra destek hizmetlerine yönelik sağlık personeli, sekreter ve temizlik görevlisi gibi iş alanlarında da istihdam olacak. Sağlık meslek hizmet biriminde fizyoterapist yanında fizyoterapi teknikeri, klinik psikolog yanında psikolog, odyolog yanında odyometri teknikeri, ergoterapist yanında ergoterapi teknikeri çalışabilecek.

Sağlık meslek hizmet birimlerinde yalnızca meslek yetkisi kapsamında hizmet verilecek. Hekim tarafından tanı konulmuş hastalara tedavi planı veya reçete doğrultusunda hizmet sunulacak. Yetki dışında herhangi bir tıbbi uygulama yapılmayacak. Sağlık meslek hizmet birimlerinde ilaç, tıbbi malzeme, kozmetik ürün veya gıda takviyesi satışı yapılmayacak.

Sağlık meslek hizmet birimlerinin açılmasıyla sağlık hizmetleri yalnızca hastanelerle sınırlı kalmayacak, toplum temelli ve bireye yönelik olarak genişletilmiş olacak, sağlık hizmetini kamu kuruluşları haricinde özel olarak almak isteyen kişilerin talepleri karşılanmış olacak. Ayrıca yeni açılacak bu birimlerin ilgili branşlarda sağlık kurumlarındaki yoğunluğun ve hasta bekleme sürelerinin azalmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Yönetmelik ile belirlenen standartlara göre her sağlık meslek hizmet birimi gerekli donanımlara sahip olacak, verilen hizmetler kayıt altına alınacak, sağlık meslek mensupları her işlem öncesinde hastaları bilgilendirmek ve onay almak zorunda olacak. Hasta hakları korunacak, hizmetle ilgili talep, şikayet ve öneri mekanizmaları açık ve ulaşılabilir olacak. Her sağlık meslek hizmet biriminde Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ALO 184 ibaresini içeren entegre karekod uygulaması zorunlu olacak.

Yeni Yönetmelik'te belirtildiği üzere sağlık meslek hizmet biriminin tabelasında mutlaka "Özel Sağlık Meslek Hizmet Birimi" ibaresi bulunacak. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan bu birimler, denetlenebilir ve izlenebilir olacak. Özel olarak sunulan sağlık meslek hizmetleri Sağlık Bakanlığınca denetlenecek. Tıbbi endikasyon ve uygulamaların denetimi için Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden uzmanlardan oluşan en az üç kişilik denetim komisyonları oluşturulacak. Denetim komisyonları, uygulamaların mevzuata uygunluğunu değerlendirecek, sağlık meslek mensuplarının faaliyetlerini düzenli olarak incelenecek.

