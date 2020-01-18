Binlerce işçi greve hazırlanıyor!

MESS’in önce yüzde 6 sonra da yüzde 8’lik zam teklifini kabul etmeyen sendikalar peş peşe grev kararlarını açıklıyor. İşçiler fabrikalarında sürdürdükleri eylemlerini meydanlara taşıyor. Yarın (19 Ocak Pazar) Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze’de, Türk Metal ise Bursa’da, binlerce işçinin katılımıyla büyük mitingler gerçekleştirecek ve patronları bir kez daha uyaracak.

Birgün gazetesinden Mahir Barış'ın haberine göre MESS sözleşmesi kapsamındaki fabrikalarda çalışan işçilerle konuştuk. MESS’in teklifinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan işçiler, hayat pahalılığına ve zamlara dikkat çekti. İnsanca yaşayabilmek için mücadeleden asla kaçınmayacaklarını vurgulayan işçiler, patronlarına şöyle seslendi: “Biz greve hazırız, MESS inat etmesin. 2015’teki ‘Metal Fırtına’yı unutmasınlar!”

HİÇ PAZARA, MARKETE ÇIKMIYORLAR MI?

Tekirdağ’daki Sio Otomotiv fabrikasında çalışan Birleşik Metal- İş Sendikası üyesi Seçil Kahraman, “MESS çok komik rakamlar teklif ediyor. Bu rakamlar asla alın terimizin karşılığı değil” dedi. Ülkenin ekonomik krizde olduğuna dikkat çeken Kahraman, “MESS üyeleri pazara, markete çıkmıyor mu? Geçen ay aldığımız ürünlerin fiyatı bu ay iki katına çıkmış durumda” diye konuştu. Emeklerinin karşılığını istediklerini belirten Kahraman, “Bunun için üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Bizi greve, eyleme sürükleyen MESS’tir” ifadelerini kullandı.

METAL FIRTINAYI UNUTMASINLAR

Bilecik Demisaş Döküm fabrikasında çalışan Hamit Kart, bu yaşananın, bugüne kadarki en zorlu toplu sözleşme süreci olduğunu söyledi. Patronların elinin ilk defa bu kadar güçlü olduğunu kaydeden Kart, “İşveren iktidar gibi konuşuyor, MESS ekonomik krizi kendi lehine çevirmek istiyor” dedi. Gebze’de pazar günü büyük bir miting gerçekleştireceklerini hatırlatan Kart, “Orada kararlılığımızı bir kez daha görecekler. 2015 yılında yaşanan Metal Fırtına’yı kimse unutmasın. İşçi sınıfı bu süreçte tekrar varlığını gösterecektir” şeklinde konuştu.

İNSANCA YAŞAM TALEP EDİYORUZ

Ankara Man Türkiye fabrikalarında çalışan Türk Metal Sendikası üyeleri Cüneyt Ökemen ve Emrah Tunca da MESS’in toplu sözleşme teklifini değerlendirdi. MESS’in işçiler lehine bir uzlaşmadan yana olmadığını belirten Ökemen, “Aldığımız maaşlar yaşanan zamlarla erimiş durumda. Hayat çok pahalı. Bu şartlarda bu teklif kabul edilemez” dedi. Sendikalarının 15 Ocak’ta grev kararını açıkladığını anımsatan Ökemen, “Biz kazanacağız, toplu sözleşme bizden yana olacak, buna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

17 yıldır metal işçisi olduğunu söyleyen Tunca ise “İşçiler olarak iyi bir zam talep ediyoruz, ürettiğimizin karşılığını istiyoruz” diye konuştu. MESS’e karşı verdikleri mücadelede sendikalarına güvendiklerini söyleyen Ökemen, “Sendikamız kararlı, işçiler olarak biz de kesinlikle bu yoldan dönmeyeceğiz. MESS daha fazla direnmesin” dedi.