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  4. Bir hayırsız evlat vahşeti daha: Annesini 11 yerinden bıçakladı

Bir hayırsız evlat vahşeti daha: Annesini 11 yerinden bıçakladı

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Samsun'da 20 yaşındaki bir genç, tartıştığı 61 yaşındaki annesini bıçakla 11 yerinden yaraladı.

Olay, dün Saitbey Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. K.M. ile annesi G.M. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle K.M., annesi G.M.’yi 11 yerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı G.M., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, K.M.’yi yakalayıp gözaltına aldı. K.M. ifadesinde ilk başta durumu inkar etse de daha sonra olayı kendisinin yaptığını itiraf etti.

Polisin yaptığı görüşmede ise G.M.’nin, kızının psikolojik rahatsızlığının olduğu, zaman zaman sebepsiz yere kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.

DHA

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Etiketler Hayırsız evlat kız çocuğu annesini bıçakladı anne samsun ilkadım
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