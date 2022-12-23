Bu da Bakan Bilgin'in asgari ücret hesabı!

Yabancı para birimleri karşısında hızla eriyen Türk Lirası'ndaki değer kaybı yüzde 33'ü gösterirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dün açıklanan 2023 asgari ücret zammı için tepki çeken bir açıklama geldi: "Cumhuriyet tarihinin en yüksek asgari ücreti"

Milyonların merakla beklediği 2023 asgari ücret zammı dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 asgari ücret zammını belirleyemediğini ve yeni asgari ücretin Hükümet olarak belirlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında 2023 asgari ücretin yüzde 54,6 oranında arttırılarak net 8 bin 500 TL olduğunu açıkladı. Ocak 2023'ten itibaren verilecek olan asgari ücretin işverene maliyeti de belli oldu. Yapılan hesaplamaya göre brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrete ek olarak bin 551 lira 24 kuruş SGK primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruş da işveren işsizlik sigorta primi eklendi. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş olarak hesaplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 bin 500 TL olarak açıkladığı yeni asgari ücretin ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Cumhuriyet tarihinin hem TL hem de Dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti hayırlı olsun." dedi.

2002'den bu yana asgari ücret tablosunu paylaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet tarihinin hem TL hem de Dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti hayırlı olsun." dedi.

Cumhuriyet tarihinin hem TL hem de Dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti hayırlı olsun. pic.twitter.com/ej5V3UKcA5 — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) December 22, 2022

TÜRK LİRASI'NDAKİ DEĞER KAYBI HESAPLANDI! TEK RAKİBİ ARJANTİN PESOSU!

Doları kontrol altına almak için iktidarın 1 yıl önce devreye aldığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları 1.4 tirlyon liraya ulaşırken, Türk Lirası'nı korumaya yetmedi.

Sözcü gazetesinden Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre aradan geçen 1 yılda dolar tekrar aynı seviyeye geldi ve doları bir gecede düşüren KKM, Hazine'ye yani vatandaşın sırtına 91.5 milyar liralık büyük yük bindirdi.

Aynı dönemde Merkez Bankası'nın KKM dolayısıyla yaptığı ödemelerin boyutu ise kamuoyuna henüz açıklanmadı.

20 Aralık 2021'de doların 18.7658 liraya yükselmesiyle devreye alının KKM'nin ilk etapta yarattığı şok etkisiyle dolar 10.1565 liraya kadar geriledi. Ancak bu seviyelerde tutunamadı.

TL'nin dolar karşısındaki kaybı yüzde 33'ü aştı.

Bu kayıp TL'yi gelişen ülkeler arasında en fazla kaybı veren ikinci para birimi konumuna taşıdı. Arjantin Pesosu ise dolara karşı yüzde 41 değer kaybıyla ilk sırada yer aldı.

KONTROL EDİLEMİYOR

Faiz politikasını devredışı bırakan ekonomi yönetimi, enflasyonun kontrolden çıkıp yüzde 85.5 seviyelerine kadar tırmanmasıyla bir dizi ilave tedbire başvurdu. Enflasyonda baz etkisi kaynaklı düşüşün tam olarak gerçekleşmesi için TL'de değer kayıplarının düşük tutulması gerekiyordu.

KKM'YE TALEP AZALDI

Dolar kurundaki hareketlilik, parasını KKM'de tutanlara son iki aydır kur farkı geliri kazandırmadığı için giderek talebi yitiriyor. 1.46 trilyon liraya (79 milyar dolar) ulaşan KKM'de artış hızı kasım ayı itibarıyla durma noktasında

Bu hesaplardaki tasarrufların nereye yöneleceği ise dikkatle izleniyor. Şimdilik dövize bir geçiş gözlenmiyor ancak analistler enflasyona karşı tek yatırım alternatifi haline gelen hisse senetleri piyasasına yönelimin arttığına dikkat çekiyor. BDDK verilerine göre, 9 Aralık itibarıyla KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 17 oldu.

Yabancı para mevduatın ağırlığı ise yüzde 49.2'ye geriledi. Ancak, KKM'nin bir çeşit yabancı paraya endeksleme uygulaması altında olduğu için yabancı para olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten ekonomistler, dolarizasyonun yüzde 67.7'ye çıktığını belirtti.